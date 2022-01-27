A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık kampı için toplanıyor - Haberler
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık kampı için toplanıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık kampı için toplanıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları için 6-13 Şubat tarihlerinde Antalya'da kamp yapacak.

ANTALYA (İHA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları için 6-13 Şubat tarihlerinde Antalya'da kamp yapacak. Millerin kamp kadrosu da açıklandı.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, 6-13 Şubat tarihleri arasında Antalya'da kampa girerek çalışmalarını sürdürecek. Milliler, 6 Şubat Pazar günü saat 15.00'te bir araya gelecek.

Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde toplanacak olan ay-yıldızlıların teknik, idari ve sporcu kadrosu şu şekilde:

Teknik ve idari ekip

Yasemin Horasan - A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri - TBF

Orhan Demirel - A Milli Kadın Basketbol Takımı İdarecisi - TBF

Ceyhun Yıldızoğlu - A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü - TBF

Osman Olcay Orak - Yardımcı Antrenör

Erman Okerman - Yardımcı Antrenör - Nesibe Aydın

Nevriye Yılmaz - Yardımcı Antrenör

Murat Üner - Kondisyoner

Berhan Bayram - Doktor - Acıbadem Sağlık Grubu

Merve Yıldız Bayraktar - Fizyoterapist

Betül Akyünci - Fizyoterapist - Beşiktaş

Naci Özaydın - Masör - Antalya 07 Basketbol

İbrahim Koç - Masör - Fenerbahçe

Barış Yılmaz - Malzeme Sorumlusu - TBF

Oyuncular

Sevgi Tonguç - Bellona Kayseri Basketbol

Elif Bayram - Beşiktaş

İrem Naz Topuz - Beşiktaş

Melek Uzunoğlu - Beşiktaş

İlayda Güner - Beşiktaş

Sehernaz Çidal - Botaş

Hatice Pelin Gülçelik - Botaş

Merve Arı - Bursa BŞB

Duygu Özen - Bursa BŞB

İnci Güçlü - Çankaya Üniversitesi

Feride Şevval Akalan - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

Şerife Alperi Onar - Fenerbahçe

Manolya Kurtulmuş - Fenerbahçe

Sude Yılmaz - Galatasaray

Meltem Yıldızhan - Nesibe Aydın

Gökşen Fitik - OGM Ormanspor

Sevgi Uzun - OGM Ormanspor

Melisa Korkmaz - İzmit Belediyespor

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası, basketbol, Antalya, Spor, Güncel, Haber

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