A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemeleri fikstürü belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda ilk maçını 24 Mart 2021'de Hollanda ile Türkiye'de oynayacak. Milliler son müsabakasında ise 16 Kasım 2021'de deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri fikstürü açıklandı. Ay-yıldızlıların G Grubu'nda oynayacağı karşılaşmalar 24 Mart 2021'de başlayıp, 16 Kasım 2021'de sona erecek. Gruptaki ilk müsabakasında 24 Mart 2021 tarihinde Hollanda'yı ağırlayacak olan Milliler, ardından 27 Mart'ta deplasmanda Norveç ile oynadıktan sonra 30 Mart'ta Letonya ile iç sahada karşı karşıya gelecek.

Eylül ayında 3, Ekim ayında 2 maça çıkacak olan Milli Takım, 13 Kasım'da iç sahadaki Cebelitarık ve 16 Kasım'da deplasmandaki Karadağ maçları ile eleme karşılaşmalarını tamamlayacak.

Millilerin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı şöyle:

24.03.2021

20.45 Türkiye - Hollanda

27.03.2021

18.00 Norveç - Türkiye

30.03.2021

20.45 Türkiye - Letonya

01.09.2021

20.45 Türkiye - Karadağ

04.09.2021

20.45 Cebelitarık - Türkiye

07.09.2021

20.45 Hollanda - Türkiye

08.10.2021

20.45 Türkiye - Norveç

11.10.2021

20.45 Letonya - Türkiye

13.11.2021

18.00 Türkiye - Cebelitarık

16.11.2021

20.45 Karadağ - Türkiye

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı