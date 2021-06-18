A Millilerde, İsviçre maçının hazırlıkları sürüyor
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A Millilerde, İsviçre maçının hazırlıkları sürüyor

A Millilerde, İsviçre maçının hazırlıkları sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Haberler | Spor

EURO 2020 A Grubu son maçında pazar günü Bakü'de İsviçre ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

EURO 2020 A Grubu son maçında pazar günü Bakü'de İsviçre ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. 

Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün maçlarına ev sahipliği yapan Bakcell Arena'da yapılan antrenmana Umut Meraş dışındaki tüm futbolcular katıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 3 grup halinde yapılan 5'e 2 çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi. 

Millilerin antrenmanını; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Akın, İsmail Erdem, Hasan Akıncıoğlu, A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da takip etti. Milliler, İsviçre maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.UMUT MERAŞ, İSVİÇRE MAÇINDA YOKA Milli Takımda, Galler maçında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Umut Meraş, İsviçre karşılaşmasında görev alamayacak. Sağ üst baldır arka adalesinde kas yaralanması meydana gelen Umut Meraş'ın tedavisi devam ediyor. 

 


- Meraş
A Millilerde, İsviçre maçının hazırlıkları sürüyor
A Millilerde, İsviçre maçının hazırlıkları sürüyor
A Millilerde, İsviçre maçının hazırlıkları sürüyor
A Millilerde, İsviçre maçının hazırlıkları sürüyor
A Millilerde, İsviçre maçının hazırlıkları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker

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