A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
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A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesinde Antalya'da gerçekleştirdiği hazırlık kampında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesinde Antalya'da gerçekleştirdiği hazırlık kampında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü.

EURO 2020 öncesinde Antalya kampında hazırlıklarına devam eden ay-yıldızlılar, Regnum Carya Golf Spa Resort'un sahasında antrenman yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan ve basına açık gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenman öncesinde Şenol Güneş futbolcularıyla sahada kısa bir toplantı yaptı. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda ay-yıldızlılar, pas çalışmasının ardından taktik çalıştı. Antrenmanda, Azerbaycan maçında oynayan futbolcular takımdan ayrı yenilenme çalışması yaptı. İdmanda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.A Milli Futbol Takımı, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını Gine ile 31 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda oynayacak.

- Antalya
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım

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