2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası
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2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Salon: Hakametsa ArenaHakemler: Stefano Cesare (İtalya), Fabrice Collados (Fransa)Türkiye: Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Baturalp Burak Güngör, Mert Matic, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı (Beytullah Hatipoğlu, Caner Ergül, Bedirhan Bülbül, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu,...

Salon: Hakametsa Arena

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Fabrice Collados (Fransa)

Türkiye: Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Baturalp Burak Güngör, Mert Matic, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı (Beytullah Hatipoğlu, Caner Ergül, Bedirhan Bülbül, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Oğulcan Yatgın)

Hollanda: Tuinstra, Plak, Nimir, Andringa, Wiltenburg, Keemink (Dronkers, Jorna, Ter Horst, Ter Maat, de Weijer, Parkinson)

Setler: 25-22, 25-27, 25-27, 23-25

Süre: 121 dakika (25, 34, 32, 30 )

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 4. maçında Hollanda'ya 3-1 yenilerek liderliği rakibine kaptırdı.

Finlandiya'nın Tampere kentinde oynanan C Grubu'ndaki 3 maçını da kazanarak gruptan çıkmayı garantileyen "Filenin Efeleri" Hollanda ile karşılaştı.

Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakada 6-6'dan sonra etkili servisler atan ay-yıldızlı ekip, 14-9'luk üstünlük sağladı. Milliler, Hollanda'nın arka arkaya aldığı sayılara engel olamayınca 16-16'da beraberlik geldi. Çekişmeli geçen son bölümünü iyi oynayan Türkiye, seti 25-22 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete iyi başlayan taraf Hollanda oldu. A Milli Takım, birkaç kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Buna rağmen düşmeyen ve son ana kadar oyunda kalan ay-yıldızlılar, seti 27-25 kaybetti ve skora 1-1'lik denge geldi.

Mücadelenin 3. setinde 4-3'te geri düşen milliler, uzun süre rakibini 2-3 sayı geriden takip etti. Ay-yıldızlılar, ilk 2 sette etkisiz bir görüntü çizen Adis Lagumdzija'nın devreye girmesiyle 19-19'da eşitliği yakaladı. Milli takım, karşılaşmanın en etkili isimlerinden Nimir'i durdurmakta zorlanınca Hollanda durumu 24-22'ye getirdi. İki kez set sayısına izin vermeyen Türkiye, 25-24 üstünlük yakaladı. Bir kez set sayısından yararlanamayan ay-yıldızlılar, rakibinin seti 27-25 kazanmasına engel olamadı. Hollanda, setlerde 2-1 üstünlük kurdu.

Dördüncü sette Efe Mandıracı da etkili olmaya başlayınca A Milli Takım üstün bir oyun ortaya koydu ve 12-6'da 6 sayılık fark yakaladı. Sonrasında toparlanan ve iyi savunma yapan Hollanda, 18-18'de beraberliği yakalayıp, 20-19'da öne geçti. Bu skordan sonra üstünlük birkaç defa el değiştirdi. Kalan bölümde daha etkili hücum eden Hollanda seti 25-23, maçı da 3-1 kaybetti.

Millilerde Burak Güngör ve Adis Lagumdzija'nın 20'şer sayısı mağlubiyete önlemeye yetmedi. Efe Mandıracı 13, Emre Savaş 12, Murat Yenipazar, Mert Matic ve Bedirhan Bülbül 2'şer sayı üretti.

Maçın en skorer oyuncusu olan Hollandalı Nimir Abdel-Aziz, 34 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Andringa 17, Plak ise 13 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Bu skorla ay-yıldızlı ekip gruptaki ilk yenilgisini yaşadı. Hollanda, puanını 10'a çıkarırken, Türkiye 9 puanda kaldı. Bu sonuçla grup liderliği Türkiye'den Hollanda'ya geçmiş oldu.

A Milli Takım, gruptaki son maçını 8 Eylül Çarşamba günü ev sahibi Finlandiya ile yapacak. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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