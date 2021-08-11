9 günlük tatil elektrik tüketimini arttırdı
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9 günlük tatil elektrik tüketimini arttırdı

9 günlük tatil elektrik tüketimini arttırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sivas'ta 9 günlük Kurban bayramı tatilinde elektrik tüketimi 78 bin 763 megavat saati bulurken geçen yıla göre üç ilin toplam elektrik tüketimi yüzde 10 arttı.

Sivas'ta 9 günlük Kurban bayramı tatilinde elektrik tüketimi 78 bin 763 megavat saati bulurken geçen yıla göre üç ilin toplam elektrik tüketimi yüzde 10 arttı.

Bu yıl Kurban Bayramı'nda tatil süresi 9 güne kadar uzayınca büyükşehirlerde yaşayan pek çok kişi memleketinin yolunu tuttu. Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'nin (ÇEDAŞ) elektrik dağıtım hizmeti verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat'ta da bayram boyunca ciddi oranlarda nüfus artışı yaşanırken bu durum elektrik tüketimine yansıdı. Arife günü de dahil 19-23 Temmuz tarihleri arasında kutlanan Kurban Bayramı süresince elektrik tüketimi geçen yılın bayram günlerine göre yüzde 10'luk bir artışa sahne oldu. 2020 yılı Kurban Bayramı'nda üç ilde 39 bin 686 megavat saat elektrik tüketilirken, bu yıl 5 günlük bayram tatili boyunca tüketim 43 bin 698 megavat saat oldu. 17-25 Temmuz arasındaki 9 günlük sürede ise bölgedeki toplam elektrik tüketimi 78 bin 763 megavat saate ulaştı.

Pandemi öncesi rakamları da aşıldı

ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, "Bu yıl aşı uygulamaları ve normalleşme adımlarının yanı sıra hafta sonlarının da eklenmesi ve tatil süresinin 9 güne çıkmasının etkisi ile çok sayıda vatandaşımızın bölgemize geleceğini tahmin ediyorduk. Nitekim Sivas Valimiz, bayram sonrasında yaptığı açıklamada ildeki nüfusun 3'e katlandığını ve 1,5 milyon kişiye ulaştığını açıkladı. Tokat ve Yozgat illerimizde de benzer durumlar yaşanınca elektrik tüketiminde geçen yılın bayram günlerine göre yüzde 10 gibi bir artış yaşanarak 43,7 bin megavat saate ulaştı. Bu rakam pandeminin henüz gündemimizde olmadığı 2019 yılı Kurban Bayramı'ndaki 37 bin 898 megavat saatlik tüketimin bile yüzde 15,3 üzerinde" dedi.

"Artan talebe karşı hazırlıklıydık"

Şirket olarak bayram öncesi yapılan çalışmalar ve alınan önlemler sayesinde talepteki artışı sorunsuz olarak karşıladıklarını dile getiren Kıvılcım, "Bir yandan bayramda planlı kesintileri iptal ederek vatandaşlarımızın enerji konusunda sıkıntı yaşamaması için adım attık. Diğer yandan ise vardiya düzenimizi değiştirerek, bayram boyunca ekiplerimizi olası arızalara karşı sahada hazır beklettik. Attığımız adımlar sayesinde tüketim artışına başarı ile yanıt verdik" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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