9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'na 2 bin sporcu katılacak
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9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'na 2 bin sporcu katılacak

9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'na 2 bin sporcu katılacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

İzmir'de 5 Eylül Pazar günü 9. kez koşulacak 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'nda 2 bin sporcunun yer alacağı açıklandı.

İzmir'de 5 Eylül Pazar günü 9. kez koşulacak 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'nda 2 bin sporcunun yer alacağı açıklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını çerçevesinde katılımcı sayısının 2 binle sınırlandığı organizasyon için kayıtlar kapanmadan 2 bin katılımcıya ulaşıldığı belirtildi.

Yarı Maraton, 5 Eylül Pazar günü Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı-Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulacak. Yarışın startının saat 07.00'de verileceği organizasyonda Kovid-19 önlemleri çerçevesinde start dörder kişilik gruplar halinde gerçekleştirilecek.

Koşunun sonunda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş gruplarında ödüller dağıtılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'na 2 bin sporcu katılacak - Haberler Spor
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