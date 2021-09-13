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800 minik kozlarını yeşil sahada paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
800 minik kozlarını yeşil sahada paylaştı

Kütahya Belediyesi tarafından çocuklara yönelik penaltı turnuvası düzenlendi.

Kütahya Belediyesi tarafından çocuklara yönelik penaltı turnuvası düzenlendi. Şehirdeki yetenekleri keşfetmek ve miniklerin sosyalleşme için yapılan turnuvaya, 800'ü aşkın çocuk katıldı.

2008 ila 2015 arası doğumlu çocukların katıldığı turnuvada, minikler keyifli bir gün geçirdiler. Kentteki yetenekleri keşfetmek ve miniklerin sosyalleşme için yapılan turnuvaya katılan çocuklar, Kütahya Belediyesi Başkan Vekili Abdullah Damcı tarafından madalya ile ödüllendirildi.

Turnuva ile amaçlarının çocukları spora yönlendirmek olduğunu söyleyen Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı "Kütahya Belediyesi olarak bu yıl ilk defa belediyesi bünyesinde yapmış olduğumuz belirli kategoriler üzerinden penaltı turnuvası düzenledik. Burada maksat çocuklarımızın spora yöneltmek, sosyalleşmesini sağlamak, yeteneklerini dışarı vurmalarını sağlamak ve pandemi döneminden sonra çocukların sosyal aktivitelerini artırmak için bir çalışmamız oldu. Güzel bir katılımın olduğu turnuvaya 800 çocuğumuz ve aileleri burada onlara destek olmak için geldiler. Güzel bir tablo. Biz Kütahya Belediyesi olarak spora farklı bir yaklaşım yapıyoruz. Hem Kütahya Belediyespor olarak hem de Belediye Kütahyaspor olarak desteklerimiz sürüyor. Şuan Kütahya Belediyespor'da 13 branşta bin 600 sporcumuz var; Bireysel ve salon sporları var. Ayrıca futbol branşında da Belediye Kütahyaspor'umuz var ve aynı zamanda o bünyede futbol alt yapı futbol akademisi de kurduk ve 800 sporcunuz var. İşte Belediye Kütahyaspor'a da diğer takımlara da katkı sağlamak için çocuklarımızın içindeki bu tür yeteneklerin dışa vurulması önemli faaliyet oldu. Ben tüm hemşehrilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

800 minik kozlarını yeşil sahada paylaştı

800 minik kozlarını yeşil sahada paylaştı

800 minik kozlarını yeşil sahada paylaştı

800 minik kozlarını yeşil sahada paylaştı

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Haber: 800 minik kozlarını yeşil sahada paylaştı - Haberler Spor
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