800'den Fazla Ürüne İlave Gümrük Vergisi Geldi Koronavirüs salgınının ekonomi üstündeki olumsuz etkilerini azaltmak ve yerli sanayiyi ithalat baskısına karşı korumak amacıyla, 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildiği açıklandı.

Koronavirüs salgınının ekonomi üstündeki olumsuz etkilerini azaltmak ve yerli sanayiyi ithalat baskısına karşı korumak amacıyla, 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildiği açıklandı.

Hangi Ürünlere İlave Gümrük Vergisi Geldi?

İlave gümrük vergisi getirilen ürünler arasında şunlar yer almakta:

iş makineleri, vinçler, tarım makineleri, bazı demir-çelik ürünleri, kontak lens, mermer, granit, televizyon alıcı cihazları, yarı mamul deri ürünler ile bazı otomobil yedek parçaları.

Yeni getirilen ilave gümrük vergisinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar yüzde 30'a varan oranlarda, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda uygulanacağı paylaşıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan da Resmi Gazete'nin mobil uygulamasını cihazlarınıza indirebilirsiniz.