78. Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı! Bella Hadid ne giydi?
Bella Hadid, 78. Cannes Film Festivali'nde şıklığı ve cesur tarzıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Fransız yönetmen Amélie Bonnin'in "Leave One Day" adlı filmiyle açılış yapan festival, bu yıl "nezaket adına çıplaklık" konusunda bazı kısıtlamalar getirdi.
78. Cannes Film Festivali kırmızı halısında bu yıl yalnızca sinema değil, aynı zamanda moda da konuşuldu. Özellikle "Bella Hadid ne giydi?" sorusu, sosyal medya ve arama motorlarında en çok aranan başlıklar arasında yer aldı.
BELLA HADID NE GİYDİ?
28 yaşındaki süper model Bella Hadid, festivalin Salı akşamı gerçekleşen açılışında tüm dikkatleri üzerine çekti. Hadid, kırmızı halıda yürürken sütyensiz, uyluk hizasında yırtmaçlı, derin dekolteli siyah saten bir elbise tercih etti. Yeni kural baskılarına karşı özgür tarzını yansıtan bu seçim, hem cesur hem de şık bulundu.