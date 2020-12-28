75 kilogramlık orkinos balığını 3 kişi zor kaldırdı
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75 kilogramlık orkinos balığını 3 kişi zor kaldırdı

28.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:48
75 kilogramlık orkinos balığını 3 kişi zor kaldırdı

Yozgat'taki bir balıkçıda 75 kilo ağırlığında 1.50 uzunluğundaki orkinos balığı görenlerin ilgisini çekti.

Yozgat'taki bir balıkçıda 75 kilo ağırlığında 1.50 uzunluğundaki orkinos balığı görenlerin ilgisini çekti.

İstanbul Boğazında balıkçılar tarafından yakalanan dev orkinos balığını Yozgat'taki bir balıkçıda gören vatandaşlar, telefonlara sarılarak balıkla fotoğraf çekindi. 1.50 metre uzunluğunda 75 kilo ağırlığındaki orkinos balığı vatandaşların ilgi odağı oldu. Balıkçı tezgahında sergilenen balığı vatandaşlar yakından inceledi. 75 kilogramlık balığı 3 kişi güçlükle kaldırabildi.

Balığa yoğun ilgi gösterildiğini belirten iş yeri sahibi Eşref Özcan Açıkgöz, balığı kesip kilosunu 30 TL'den satışa sunacaklarını söyledi. Açıkgöz, "Bu balık İstanbul Boğazından tutuldu. Orada çalıştığımız toptancılar balığı Yozgat'a getirdi. Balığımızın cinsi orkinos, 75 kilogram ağırlığında ve boyu 1.50 santimetre. 3 kişi ile zor kaldırıyoruz. Halkın ilgisi balığa çok iyi çocuklar fotoğraf çekiniyor bu durum da bizim hoşumuza gidiyor" dedi.

Şinasi Rüzgar isimli vatandaş ise "Böyle büyük bir balığı Yozgat'ta daha önce görmedim. İlgimi çekti, baktık ve inceledik, fotoğraf çektik. Büyük bir balık" şeklinde konuştu. - YOZGAT

75 kilogramlık orkinos balığını 3 kişi zor kaldırdı
75 kilogramlık orkinos balığını 3 kişi zor kaldırdı
75 kilogramlık orkinos balığını 3 kişi zor kaldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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