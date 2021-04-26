73 yıllık inşaat şirketinin mağdurları seslerini sosyal medyadan duyurdu: İpoteğimizi kaldırın

Geçtiğimiz haftalarda iflas kararı ile binlerce mağduruna ikinci şoku yaşatan 73 yıllık inşaat şirketi, geride ipotekli daireler ve yüklü miktarda kredi borcu bıraktı. Borçları olmamasına rağmen dairelerinde ipotek bulunan mağdurlar, bir olup seslerini 'ipoteğimizi kaldırın' etiketi ile sosyal medyadan duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda 1948 yılından bu yana inşaat müteahhitliği ve gayrimenkul geliştirme alanında faaliyet gösteren Garanti Koza'nın iflasına karar verildi.

MAĞDURİYETLER TAPU SORUNU İLE BAŞLAMIŞTI

Faaliyete geçtiği günden bu yana İstanbul'da 20 binden fazla konut yapan ve farklı ülkelerde de olmak üzere birçok önemli yapıyı şehre kazandıran şirketin Türkiye'de hayata geçirdiği bazı projelerde vatandaşlar, tapularını alamadığı için mağdur edilmişti.

İPOTEK KARARINA İSYAN ETTİLER

Ancak daha sonra mağdur mal sahipleri aldıkları tapuya sevinemeden bir de mahkemenin kararı ile karşılaşınca hayatlarını şokunu yaşadı. Borçları olmamasına rağmen tapularında ipoteği gören mal sahipleri, şirketin aldığı ticariyi krediyi ödememesi nedeniyle ilgili bankanın bu kararı aldığını öğrendi.

Mağduriyetlerinin giderilmesi için sosyal medyada bir olan vatandaşlar, açtıkları etiketlerle bankaya isyan etti. İpoteklerinin kaldırılması için paylaşımlarda bulunan mağdurlar, kara kara gelecek mutlu haberi bekliyor.