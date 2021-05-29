73. Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu'nda zafer Oğuzboylu'nun
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

73. Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu'nda zafer Oğuzboylu'nun

73. Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu'nda zafer Oğuzboylu'nun
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bu yıl 73. kez düzenlenen Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu'nu jokeyi Halis Karataş idaresinde piste çıkan Oğuzboylu kazandı.

Bu yıl 73. kez düzenlenen Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu'nu jokeyi Halis Karataş idaresinde piste çıkan Oğuzboylu kazandı.

1948 yılından beri kesintisiz olarak düzenlenen Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu, bu yıl 73. kez koşuldu. 4+ yaşlı safkan Arap atlarının en prestijli sınavlarından kabul edilen bu geleneksel mücadele, 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda gerçekleştirildi. 2400 metre çim pistte yapılan yarışta, birbirinden iddialı 10 safkan start aldı. Nefeslerin tutulduğu birincilik mücadelesinden zaferle ayrılan isim ise jokeyi Halis Karataş idaresinde piste çıkan, Fahriye Aslan'a ait kır erkek at Oğuzboylu (Anka - Betül/ Antepli) oldu. Ümit Arslan tarafından antrene edilen safkan, kariyerindeki dördüncü Grup 1 koşu galibiyetine imza attı. Jokey Halis Karataş ise üst üste üçüncü, toplamda ise onuncu Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu zaferine ulaşarak bu alandaki liderliğini korudu.

Koşuya tempo veren isim Cevher tabelanın ikinci basamağına yerleşirken, Hızlı Ahmet üçüncülükte, Demirperde dördüncülükte, Karamustafa da beşincilikte yer aldı. Koşuyu kazanan 6 yaşındaki Oğuzboylu için bitiriş derecesi 2.49.61 olarak kayıtlara geçerken, yarışta farklar da 2 Boy - 3,5 Boy - 1 Boy - 3 Boy şeklinde oluştu. - İSTANBUL

73. Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu'nda zafer Oğuzboylu'nun
73. Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu'nda zafer Oğuzboylu'nun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Adnan Menderes Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Demet Özdemir Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Gervinho Merih Demiral Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
73. Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu'nda zafer Oğuzboylu'nun - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 20:05:02. #1.13#

title