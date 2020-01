71 yaşındaki sporcu Hayrettin Sönmez, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

12.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:16

Hayrettin Sönmez: Rekoru kırdığım için mutluyum

100 kilogram ağırlığı, Shoulder Press ekipmanı ile 45 saniyede 88 defa kaldırmayı başardı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Yağmur YETİMOĞLU - Özgür KABAN/ İSTANBUL, - Bakırköy Prime Fitness Spor Kulübü sporcularından Hayrettin Sönmez, tarihi bir performans göstererek Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

Kaldırdığı ağırlıklar sayesinde kırdığı rekorlar ile gençlere rol model olan ve gençlere adeta taş çıkartan 71 yaşındaki sporcu Hayrettin Sönmez, 100 kilogram ağırlığı, Shoulder Press ekipmanı ile 45 saniyede 88 defa kaldırmayı başardı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Sönmez, tarihe geçen rekor performansını hakem Namık Eken ve Türkiye Dünya Rekorlar Derneği As Başkanı Ufuk Güngör eşliğinde gerçekleştirdi. Hayrettin Sönmez performansının ardından rekorun kırıldığına dair Türkiye Dünya Rekorlar Derneği As Başkanı Ufuk Güngör'den bir plaket de aldı.Kırdığı rekor ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Hayrettin Sönmez etkileyici performansının ardından Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.HAYRETTİN SÖNMEZ: REKORU KIRDIĞIM İÇİN MUTLUYUMGerçekleştirdiği rekor nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade eden Hayrettin Sönmez, "Gerçekten mutluyum, koyduğum hedefin de üzerine çıktım. 60 yılında spora başladım. 60 yıl içinde kısa süreli kemiklerimizde kırılmalara, çatlamalar, kaslarımızda ameliyatlar haricinde hep spordaydım. İyi ki spora başlamışım, iyi ki sporla yaşamışım. Çok mutluyum, yaşadığım çok sıkıntı olmuştur ama sporla mutluluğu, sağlığı, dostları buldum. Sosyal olmak spor sayesinde çok daha farklı. Dünya'nın en sadık, en mert dostu spordur. Her türlü stresten spor sayesinde kurtuldum. Tüm dostlarımı sağlığı tavsiye ediyorum. Namık Ekin, bana çok yardımcı oldu, sporda bizim pirimizdir" dedi. "YENİ HEDEFİM 12 SAATTE 400 TON AĞIRLIĞI KALDIRMAK"Hayrettin Sönmez, yeni hedefini ise şöyle açıkladı;"Mayıs ayı içerisinde Allah'ın izniyle 12 saatte 400 ton ağırlığı geçmeyi planlıyorum. 12 farklı makine ile serbest ağırlığı 12 saat süre içerisinde 400 ton kaldırmak istiyorum. İnşallah, kısmet olursa bu rekoru da kıracağım."Prime Fitness Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ateş'e de teşekkür eden ve fitness dışında birçok spor ile de uğraştığını ifade eden Sönmez, "Atletizmde gülle, çekiç, disk atıyorum. 68 yaşında maraton koştum ve alnımın akıyla bitirdim. Orada atlet unvanı aldım. Bilek güreşi turnuvalarına katılıyorum. Yaş grubumda iyiyim. Allah'ın izniyle Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Mart ayında bilek güreşinde Türkiye Şampiyonası'na katılacağım" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hayrettin Sönmez'in ısınmasıGenel detaylarHayrettin Sönmez'in deneme antrenmanıSönmez'in rekoru kırışı

Hayrettin Sönmez'in açıklamaları

Kaynak: DHA