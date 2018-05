7. Trabzon İstihdam Fuarı'na Yoğun İlgi

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya, geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek işe yerleştirme rakamını gerçekleştirdiklerini belirterek bu anlamda 1 milyon 49 bin 257 kişiyi işe yerleştirmede aracılık yaptıklarını söyledi.

7. İstihdam Fuarı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kongre Merkezi'nde açıldı. Yoğun ilginin olduğu fuarda vatandaşlar firmalarla yakın temasa geçerek iş müracatında bulunup form doldurdu.

Trabzon Valiliği, İŞKUR İl Müdürlüğü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 7. İstihdam Fuarı'na, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Türkiye İş Kur Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya, Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, daire müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.

Burada yapılan konuşmalarda istihdamın önemine vurgu yapılarak firmaların nitelikle elaman aradıklarına vurgu yapıldı.

Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin, fuar hakkında bilgi vererek" Bilindiği üzere istihdam fuarlarının ana amacı; iş arayanlar, işverenler ve ilgili kurum/kuruluşları bir araya getirerek, yerel ekonomi ve istihdam ortamını hareketlendirmek ve güçlendirmektir. Bunun yanı sıra istihdam fuarları ile kurumumuz; sosyal taraflar, yerel yönetimler, üniversiteler, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sanayici ve işletmeci işbirliğinde, yerel düzeyde işgücünü arz edenler ile talep edenleri bir araya getirerek; Mesleki eğitim, istihdam ve insan kaynakları konusunda taraflar arasında kalıcı ve kurumsal bir iletişim mekanizması kurarak devam ettirmeyi amaçlamaktadır" dedi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu da kalıcı istihdam hedefinde en önemli noktanın eğitim olduğunu belirterek, "Hedef, istihdama giren tüm elemanların orada kalıcı olması. Belli süre çalışıp da başka iş aramasınlar. Burada da en önemli nokta eğitim. Nitelikli iş gücü için eğitimleri sürdürmemiz gerekiyor. Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde İstihdam Seferberliği başlatıldı. Her iş yerine bir eleman hedefleniyordu. Türkiye'de ilk kez 1,5 milyon kişi iş sahibi oldu. Şehrimizde aktif olarak 6 bin 500 firmamız mevcut. Artı istihdam rakamlarına baktığımızda 13 bin civarında. Yani Trabzon'da her iş yerine bir değil iki istihdam sağlanmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızla bu yıl yapılan istihdam toplantısında alınan karar gereği; her iş yerine yine en az bir ve üzerine ne kadar alınabilirse, istihdam seferberliği devam ediyor. Bu doğrultuda bizler şehirde ilgili tüm taraflarla birlikteyiz ve çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

"Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştık"

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya ise geçen yıl tarihinin en yüksek işe yerleştirme rakamına ulaştıklarını belirterek, "İstahdam fuarlarına genel müdürlük olarak katılarak yerinde gözlemliyoruz. Buradaki temel amacımız farkındalığımızı artırmak. Türkiye İş Kurumu olarak her yerdeyiz. Çalışmadığımız kurum, STK, dernek, vakıf yok. Trabzon'da bunun en güzel örneklerinden birini yaşıyoruz. Geçen yıl 15 bin 500 kişi ziyaret etmiş, bin 500 yakın kişinin işe girmesine aracılık etmişiz. Ne diyoruz bu fuarda iş var. İşveren burada iş arayanlar burada. Geliyorlar aradığı nitelikte ise hemen işe başlıyor iş sahibi oluyor. Türkiye İş kurumu olarak Cumhuriyet tarihinin yüksek işe yerleştirme rakamını geçen yıl gerçekleştirdik. Bunun en büyük payı sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılan çalışma hayatında milli seferberlik çalışmaları. Bir milyon 49 bin 257 kişiyi işe yerleştirmek için aracılık ettik. Bu yıl hedefimiz daha büyük. İmalat ve bilişim sektöründe teşviklerimiz 6 aya çıkarıldı. 3 aydı, 6 ay olarak değiştirildi. Aynı zamanda bir senden bir benden teşviği ile 1 ve 3 arasında eleman çalıştıran imalat sektöründeki işletmelerde teşviği 6 ay devletimiz karşılıyor. Yani 6 ayını devletimiz karşılıyor, 6 ayını da işveren karşılıyor. Büyüme istihdamla orantılı. İstihdam varsa ülkeler büyür. Bunun çok iyi örneklerini ülkemiz sergiliyor. G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen Türkiye. Bölgemizde, coğrafyamızda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye çok şükür yoluna devam ediyor" şeklinde konuştu.

"2009'dan günümüze Trabzon'da 57 bin 22 kişi sürekli iş sahibi oldu"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da 2009 yılında günümüze kadar Trabzon'da 57 bin 22 kişinin sürekli iş sahibi olduğunu ifade ederek, "9 yıldır sizlerle birlikte çok aktif olarak çalışıyoruz. 2009 yılında Trabzonumuzda istihdam çalışmalarını tüm kuruluşlarımızla yürütürken toplam bin 361 istihdam gerçekleştirmişsiz. Bunlar devamlı işlendirmeyi ihtiva ediyor. 2017 yılında toplamda 11 bin 724 kişi işlendirilmiş. 2009 yılında bin 361 olan işlendirme sayısı 2017 yılında 11 bin 724'e ulaşmış. 2009'dan beri günümüzde kadar toplamda 57 bin 22 kişi daimi olarak işlendirilişmiş şehrimizde. Bu büyük rakama omuz vermiş olan, önünü açmış olan başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve çalışma arkadaşlarına Trabzon halkı adına şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz da konuşmasında nitelikli işin önemine vurgu yaparak gençlerin bu anlamda kendilerine yetiştirmeleri gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Trabzon'da en fazla personel çalıştıranlara plaket takdim edilirken, bu konuda Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Erdem'e plaketini TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu verdi. - TRABZON