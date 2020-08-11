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7 Aralık Üniversitesi Butik Zeytinyağı üretecek

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, "butik zeytinyağı" üretimi için "Organik Zeytinyağı Üretiminde Kapasite Arttırım Modelinin Oluşturulması" başlıklı bir proje protokolü imzaladı.

7 Aralık Üniversitesi Butik Zeytinyağı üretecek
11.08.2020 16:57 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:01

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, "butik zeytinyağı" üretimi için "Organik Zeytinyağı Üretiminde Kapasite Arttırım Modelinin Oluşturulması" başlıklı bir proje protokolü imzaladı.

Kilis Valiliğinin de desteklediği projeyi 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Polat imzaladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek projeye göre 7 Aralık Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üreticilere eğitim verilmesi, organik zeytinciliğin özendirilmesine ve Kilis yağlık zeytinyağında verimin yükseltilmesine yönelik çalışmaların yapılması, Kilis'te oluşturulacak örnek uygulama bahçelerinde üretilecek zeytinlerden yüksek polifenollü zeytinyağı üretmek için üretim yapılması amaçlanıyor. - KİLİS

%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları

Kaynak: İHA

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