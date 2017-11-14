Afganistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Hümayun Rasaw, ülkesinde yatırımcılar için önemli fırsatlar olduğunu belirterek, "Yatırımcıları, Afganistan'daki yüksek getirili bu fırsatları değerlendirmeye ve yatırım yapmaya davet ediyorum." dedi.



Türkmenistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 7. Afganistan Bölgesel Ekonomik İşbirliği Konferansı (RECCA) Aşkabat'ta başladı.



Konferansın açılışında konuşan Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin eşi Rula Gani, 2005'te başlayan konferansların bölge ülkeleri arasındaki ekonomik iş birliğini artırmayı hedeflediğini ifade etti.



Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Türkmenistan'daki projelerin ağırlıklı olarak enerji ve ulaştırma sektörlerinde yoğunlaştığına dikkati çeken Gani, RECCA'nın bu projelerde bölgesel iş birliğinin artırılmasına öncülük ettiğini söyledi.



Gani, ekonomik hayata kadınların da dahil olmasının toplumların kalkınmasına büyük etkisi olduğunu vurgulayarak, Afganistan'ın kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak için milli plan hazırladığını belirtti.



Afganistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Rasaw da ülke ekonomisinde yüzde 90'lık paya sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişiminde zorluklar yaşadığını, bunun da şirketlerin büyümesini engellediğini söyledi.



Ülkesinde birçok sektörün keşfedilmeye açık olduğunu belirten Rasaw, uluslararası yatırımcılar için önemli yatırım fırsatları bulunduğunu bildirdi. Rasaw, Afganistan'a yapılacak yatırımların diğer bölgelere göre daha yüksek getiri sağlayacağına işaret ederek, "Hükümet olarak yatırımları teşvik etmeye ve özel sektörün gelişimine kendimizi adadık. Bu yüzden bütün yatırımcıları Afganistan'a gelip yatırım ve üretim yapmaya, ülkemizdeki yüksek getirili bu fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.



Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Orazmyrat Gurbannazarov, Türkmenistan'ın bölgesel projelerle ilgilendiğine işaret ederek, bu konuda Afganistan'la beraber çalıştıklarını kaydetti.



Türkmenistan'ın ve bölge ülkelerinin yabancı yatırımcılar için uygun ortamlar oluşturmaya çalıştığını anlatan Gurbannazarov, yasal düzenlemelerle yatırım ortamının önünü açtıklarını bildirdi.



Türkmenistan Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Dovran Orazmyradov ise Afganistan'ın Türkmenistan için çok önemli bir partner olduğuna değinerek, bölge ülkeleri arasında ulaştırma hatlarının oluşturulmasının ekonomilere katkı sağlayacağını ve istihdam oluşturacağını söyledi.



Orazmyradov, ülkeler arasındaki ticaretin güçlendirilmesi için Türkmenistan'ın üzerine düşeni yapacağını belirterek, bunun için uzun dönemli ve yatırımcı dostu planlar yaptıklarını ifade etti.



Konferansa, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 40 ülke heyetinin yanı sıra 30 uluslararası ve bölgesel kuruluşun üst düzey temsilcileri katılıyor.



Konferans kapsamında çalışma grupları tarafından hazırlanan bölgesel iş birliği raporları da ele alındı.