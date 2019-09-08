08.09.2019 19:46

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Ali Gürbüz'e altın kemerini, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu taktı.



Türk'ün ata sporu güreşin "ilk er meydanı" olarak kayıtlara geçen ve Elmalı ilçesindeki Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonda baş boyu final müsabakasının ardından ödül töreni düzenlendi.



Güreşlerde başpehlivanlığı elde eden Ali Gürbüz ile ikinci İsmail Balaban ve üçüncüler Orhan Okulu ile İsmail Erkal'a madalya ve kupaları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile protokol üyeleri tarafından verildi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ise Ali Gürbüz'e altın kemerini taktılar



Ali Gürbüz: "Zirvedeki yerimi korumak istiyorum"



Ali Gürbüz, karşılaşma sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun başından sonuna kadar aynı formda ve zirvede kalmanın çok zor olduğunu belirterek, "Bu yılki dört büyük güreşin hepsini kazandım. Bundan dolayı çok mutluyum. Sezonu çok iyi bir şekilde tamamladım. Çok iyi çalışıp önümüzdeki sezon da aynı performansımı devam ettirip, zirvedeki yerimi korumak istiyorum." dedi.

"Yağlı güreşin hak ettiği yere gelmesi için çalışıyoruz"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da bugün hem Elmalı'nın 667 yıllık geleneğini hatırladıklarını hem de buradaki sportmenliğin, pehlivanlığın ne kadar üstün olduğu gördüklerini ifade etti.

Geçen sene çok müthiş bir yarı final, bugün de yine aynı şekilde müthiş bir final müsabakası izlediklerini dile getiren Erdoğan, "Tribünleri bir an olsun bırakmayan binlerce yağlı güreş sevdalısı vardı. Türkiye'de yağlı güreşin hak ettiği yere gelmesi için de bizlerde çalışmaya, gayret göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, güreşlerde genelde İsmail Balaban'ı tuttuğunu, ancak Balaban'ın Elmalı'da henüz kazanamadığını kaydetti.

Kaynak: AA