65 yaş üstü kısıtlamayı doğru buluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

65 yaş üstü kısıtlamayı doğru buluyor

Yaş ortalaması 68 olan 120 yaşlı ile yapılan araştırmada, 65 yaş ve üstüne uygulanan kısıtlama hakkında ne düşündükleri soruldu.

65 yaş üstü kısıtlamayı doğru buluyor
02.06.2020 09:20 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:23
Yaş ortalaması 68 olan 120 yaşlı ile yapılan araştırmada, 65 yaş ve üstüne uygulanan kısıtlama hakkında ne düşündükleri soruldu. Araştırmada, yaşlıların yüzde 60'ının izolasyon sürecinin 'kırılgan grup ve yaşlılara uygulanması'nı doğru bulduğu ortaya çıktı.

Türkiye'nin ilk ve tek yaşlı üniversitesi olan ve kar amacı gütmeden eğitim veren Tazelenme Üniversitesi ve Gerontoloji bilimi kurucusu Prof. Dr. İsmail Tufan, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu'ndan Öğr. Gör. Gerontolog F. Sıla Ayan, Akdeniz Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Gerontoloji Bölümü öğretim üyeleri bir araştırmaya imza attı. Yaş ortalaması 68 olan 120 Tazelenme Üniversitesi öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre yaşlıların yüzde 56'sı kendilerine uygulanan sokağa çıkma yasağını doğru bir karar olarak değerlendiriyor. Araştırmaya göre, yaşlıların yüzde 52'si kendileri için belirlenen sokağa çıkma yasağı kararının adil olduğunu kabul ederken, buna karşın yaşlı ölümlerinde azalma yaratacağına ise sadece yüzde 27'si inanıyor.

YÜZDE 27 YAŞLI ÖLÜMLERİNDE AZALMA YARATACAĞINA İNANIYOR

Araştırmanın detaylarını paylaşan Sıla Ayan, "Sokağa çıkma yasağının yaşlı insanların toplumda algılanışına olumsuz etkileri olacağına yaklaşık yüzde 33'ü inanırken, yaklaşık yüzde 42'si yaşlıların toplumda algılanışına olumlu etki yapacağını düşünüyor. Araştırmaya katılan yaşlıların yüzde 52'si kendileri için belirlenen sokağa çıkma yasağı kararının adil olduğunu kabul ediyor. Buna karşın yaşlı ölümlerinde azalma yaratacağına ise sadece yüzde 27'si inanıyor" dedi.

YÜZDE 50, ALDIĞI DESTEKTEN MEMNUN

Vefa guruplarıyla iş birliklerinin yaşlılar üzerinde olumlu etkileri olduğunu ifade eden Ayan, "Yaşlılarımızın yaklaşık yüzde 50'sinden fazlasının aldığı yardımlarda  ve izolasyondan kaynaklanan eksikliklerini sosyal dayanışmayla giderdiğinde kendilerini bağımlı hissetmediklerini hatta aldıkları destekten memnun olduklarını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ VE DEĞİŞEN DÜNYAYA UYUM SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORLAR

TÜİK son verilerine göre internet kullanımının son 15 yılda yaşlılar arasında neredeyse 3 kat arttığını ifade eden Ayan, "Dijital göçmen olarak tanımladığımız ve dijital gelişmelere sonradan uyum sağlamaya çalıştığımız bir kuşağın şuan evinden sosyalleşme ihtiyacını bir takım uygulamalar, akıllı telefonlar, görüntülü görüşmeleri üzerinden gerçekleştirebildiğini görüyoruz. Onlar yeni ve değişen dünyaya uyum sağlamaya çalışıyor. Bizim de toplum olarak kendimizi güncellememiz gerekiyor" diye konuştu.

YÜZDE 40 KARARSIZ DAVRANIYOR

Araştırma sonuçlarına göre yüzde 40'lık bir kesimin kararsız davrandığını dile getiren Ayan, şunları söyledi:

"Kararsız bir kesim de çok yüksek. Özellikle yüzde 40'a yakın bir kesim doğru ya da yanlış mıydı sorularına cevap vermekte çekince duyar haldeydi. Şu an geçiş sürecinde olduğumuzu ve bu konudaki çalışmaların daha da artırılması ve yoğunlaşması gerektiğini söylemek mümkün.  Şu anda stresör kaynağı var ve yaşlılarımız buna uyumlanma ve yönetebilmek adına bir tutum benimseme aşamasında. Bu süreç giderek yaşam tarzı haline geldiğinde DSÖ bu sürecin uzayabileceğini ifade ediyor."

DAHA ÇOK BİLİNÇLENMEMİZ GEREKİYOR

Toplumun 65 yaş üzeri için daha da bilinçli davranması gerektiğini belirten Ayan, "Daha çok bilinçlenmemiz gerekiyor. Böyle kriz noktalarında paniğe kapılıp bir nevi en zayıf halkadan vazgeçelim ve onları izole edelim anlayışından çok yaşlılık ve yaşlanmanın getirdiği fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bu çözülebilir ve yönetilebilir bir süreç. Yaşlılarımız genel olarak kararın doğru olduğunu düşünmekte. Bu doğru olan karara yönelik uyum mekanizmalarını geliştirmek adına bireysel çabalarını geliştirmekte" dedi.


- Karaköse

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Haber
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi 'riskli alan' ilan edildi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi "riskli alan" ilan edildi
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok Haber
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koronavirüsten korumak için Beştepe'de alınan tedbirler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koronavirüsten korumak için Beştepe'de alınan tedbirler
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti
Restoran ve kafeler aylar sonra hizmet vermeye başladı
Restoran ve kafeler aylar sonra hizmet vermeye başladı
ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı
ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Manda yetiştiricisi, mandalarına klasik müzik dinleterek süt verimliliğini artırdı
Manda yetiştiricisi, mandalarına klasik müzik dinleterek süt verimliliğini artırdı
Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu
Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı
Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi
Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi
ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı
ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı
İstanbul Valiliği 'Grup Yorum konserine izin verildi' iddialarını yalanladı
İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı
Traktör ile çapa motorunun arasına düşen çiftçi feci şekilde can verdi
Traktör ile çapa motorunun arasına düşen çiftçi feci şekilde can verdi
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Bülent Kuşoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Uğur Ersin Korkut Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Mehmet Aurelio Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: 65 yaş üstü kısıtlamayı doğru buluyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 09:23:50. #1.15#
title