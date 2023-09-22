Isparta'da Kalp Damarları Tıkalı Hastaya Küçük Kesi Ameliyatı Uygulandı

Isparta'da kalp damarları tıkalı olan 72 yaşındaki Ali Kart, göğüs kafesi açılmadan küçük kesi ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyon sonucunda tıkalı damarları açılan Kart, başarılı bir şekilde ameliyatı atlatarak normal servise çıkarıldı.

Isparta'da, kalp damarları tıkalı olan 72 yaşındaki Ali Kart, göğüs kafesi açılmadan küçük kesi ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvuran ve Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde tedaviye alınan Kart'a, bölgede ilk kez uygulanan yöntemle koroner kalp damarlarının açılması ameliyatı uygulandı.

SDÜ Kalp Damar Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan İbrişim'in dün gerçekleştirdiği operasyonla Kart'a göğüs kafesi açılmadan, kalbi durdurulmadan küçük kesi ile baypas yapıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren ameliyatın ardından tıkalı damarları açılan Kart, normal servise çıkarıldı.

Ameliyatı yapan Prof. Dr. İbrişim, açıklamasında, çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hastayı 2 gün içinde taburcu etmeyi planladıklarını aktaran İbrişim, hastanın evinde bir hafta dinlendikten sonra normal hayatına devam edebileceğini bildirdi.

Uygulamanın ender yapıldığını ve her hastaya uygulanmadığını belirten İbrişim, şunları kaydetti:

"Uygulamanın avantajlardan en önemlileri, ameliyat esnasında fazla kanama olmaz, yara yeri enfeksiyonu çok az görülür ve hastanın göğüs kemiği kesilmediği için kemik kaynama problemi olmaz. Bu da hastanın hastanede yatış ve yoğun bakım süresini kısaltır. Küçük kesi yöntemi ile yapılan bu ameliyatlar cerrah için çok zor, hasta için büyük avantaj."