65 yaş üstü kısıtlaması balıkçıları vurdu
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65 yaş üstü kısıtlaması balıkçıları vurdu

26.11.2020 15:28 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:32
65 yaş üstü kısıtlaması balıkçıları vurdu

SAMSUN (İHA) – Samsunlu balıkçılar yaşlıların sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından balık satışlarının oldukça düştüğünü söylediler.

SAMSUN (İHA) – Samsunlu balıkçılar yaşlıların sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından balık satışlarının oldukça düştüğünü söylediler.

Korona virüsü (Kovid-19) süreci kapsamında virüsün yayılımının önlenmesi kapsamında birçok alanda yapılan kısıtlamalar ile kontrollü sosyal hayat devam ediyor. Bu kapsamda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Samsun'da 65 yaş ve üstü vatandaşların maske, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uymaları koşuluyla 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, 20 yaş ve altı vatandaşların ise (01/01/2001 tarihinden sonra doğanlar) 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilmesine karar verilmişti. Samsunlu balık satıcıları, satışların yaşlıların sokakta olduğu saat 13.00'e kadar çok iyi olduğu bu saatten sonra ise işlerin durma noktasına geldiğini söylediler.

"Saat 13.00'den sonra işler duruyor"

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Yaşlıların sokaktan çekilmesinin ardından işlerin durduğunu ifade eden balık satıcı Onucan Köse, "Balık satışları yeni kısıtlamaların ardından yaşlıların sokakta olduğu saatlerde çok iyi oluyor. Yaşlılar dışarıda olduğunda saat 13.00'e kadar çok güzel satış yapıyoruz. Saat 13.00'ten sonra ise bir durgunluk başlıyor ve balıkçıların yoğun olduğu Saathane Meydanı'nda sessizlik başlıyor. Gençlerin balığa talebi yaşlılara göre oldukça az. Özellikle emekliler balığa çok önem veriyor ve alıyorlar" dedi.

65 yaş ve üstü vatandaşların balığa daha çok rağbet gösterdiğini dile belirten balık satıcısı Kurtça Aydın ise, "Balık satışlarımız günde 2 defa değişiyor. Öğlene kadar satışlar çok iyi giderken, öğleden sonra ise satışlar bir anda kesiliyor. Balık oldukça bol ve ucuz olmasına rağmen gençler yerine yaşlılar balığa daha çok rağbet gösteriyor. Balık fiyatları ise hamsi, barbun, mezgit kilo 10 TL, istavrit kilo 15 TL, çinekop, levrek çipura ve somon kilo 40 TL. Alabalık kilo 25 TL. palamut tane 10 TL, tirsi kilo 20 TL ve kalkan kilo 100 TL olarak satışa sunuluyor" diye konuştu. - SAMSUN

65 yaş üstü kısıtlaması balıkçıları vurdu
65 yaş üstü kısıtlaması balıkçıları vurdu
65 yaş üstü kısıtlaması balıkçıları vurdu
65 yaş üstü kısıtlaması balıkçıları vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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