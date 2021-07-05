62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nin resmi açılış töreni yapıldı
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62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nin resmi açılış töreni yapıldı

Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Güncel

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Şenlikler kapsamında geleneksel "Nasreddin Hoca'yı şenliğe çağrı", "Kortej yürüyüşü" ve "Maya çalma" etkinlikleri yapıldı.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan temsili Nasreddin Hoca Behzat Uygur, Anadolu'nun en buhranlı yıllarından beri halka iyimserliği, güzelliği aşılamaya çalıştığını söyledi.

Fıkralarının, hikayelerinin dünyanın her yerinde dilden dile yayıldığını ifade eden temsili Nasreddin Hoca, "Bütün ülkelerde benim hikayelerim, fıkralarım anlatılıyor. Ne mutlu bana. Hatta dünyaca ünlü insanlar bile zamanında, İngiltere Başbakanı, Amerikan Başkanı, onlar bile diplomatik toplantılarda benim fıkralarımı anlatarak diplomatik başarı kazanmış. Düşünebiliyor musunuz, benim sayemde, benim gösterdiğim yol ile. Dünyanın en büyük mizah ustalarından biri, Charlie Chaplin bir radyo programında benim fıkralarımı anlatmış. Daha doğrusu bizim fıkralarımızı anlatmış. Çok güzel şeyler bunlar." diye konuştu.

Filozofların dahi Nasreddin Hoca fıkralarına eserlerinde yer verdiğine değinen temsili Nasreddin Hoca, şöyle devam etti:

"Ne mutlu bana ki sizler de benim fıkralarımı, hikayelerimi hala yaşatıyorsunuz. Yaşatmanız güzel de arada bir görüyorum, ben ve çağdaşlarım Mevlana, Yunus Emre olmasaydı acaba sizler o Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta ne paylaşacaktınız merak ediyorum. Hala benim sözlerim yazılıyor, Yunus Emre'nin, Mevlana'nın sözleri yazılıyor. Güzel, paylaşın. Buna itirazım yok da bir şeye itirazım var, arada bana ait olmayan hikayeleri, sözleri, fıkraları Nasreddin Hoca'nın ağzındanmış gibi yazmayın. Birisi 'Damlaya damlaya göl olur' yazmış, altına da 'Nasreddin Hoca.' Vallahi söz bana ait değil ama kim demişse güzel demiş."

"Aman torunlarım, doğaya sahip çıkalım"

Temsili Nasreddin Hoca, şunları kaydetti:

"Bugün, gölümüze bakıyorum da su seviyesi bayağı aşağılara inmiş, kuraklık başlamış. İleride damlaya damlaya da göl olmaz o yüzden doğaya dikkat edelim, doğayı sevelim ki doğa da bizi sevsin. O güzel kirazımız, o gölden alıyor bütün lezzetini tadını. Aman torunlarım, doğaya sahip çıkalım, bütün canlılarımıza sahip çıkalım. Onlar bizim yarınlarımız. Bindiğimiz dalı kesmeyelim. Bu yılın iki mesajı vardı biri 'çevre bilinci, doğa', ikincisi 'mizah, hoşgörü' dedik. Mizahla, hoşgörüyle bakarsak, empati yaparsak, dünyadaki savaşlar azalır, birlik, beraberlik daha da yukarı çıkar. O yüzden Akşehir'den, dünyanın ortasından, bu mizah, bu hoşgörü yayılmaya devam etsin. Dünya da daha güzel bir dünya olsun."

Bazı eleştirilere neden olan Nasreddin Hoca heykeline ilişkin görüşünü paylaşan temsili Nasreddin Hoca, "Geçenlerde sosyal medyada bir heykelimi gördüm. Baktım, baktım hiç bana benzemiyor. Biraz daha baktım hiçbir şeye benzemiyor. Ne hoca hoca, ne eşeği eşek, ne heykeltıraş heykeltıraş, ne heykel heykel. Adamcağız bir tek benim 'Ya tutarsam'dan yola çıkmış ama o da tutmamış. Bazı işlere 'ya tutarsa' diye girilmez. Sanat ister, bilim ister, özveri ister, ustalık, emek, ter ister." dedi.

Konuşmasına başlamadan önce protokol üyelerinden para toplayan temsili Nasreddin Hoca, "Parayı aldım, parayı alırsam beni daha dikkatli dinlersiniz diye. İkinci neden de şu, insanın cebinde para olduğu zaman bir başka konuşuyor sevgili torunlarım ama ben bu parayı almayacağım geri de vermeyeceğim. Cezaevine bir kütüphane yapılıyormuş. Bu topladığımız parayla cezaevindeki mahkumlara kitap temin edilecek. Onlar da Nasreddin Hoca'ya, torunlarına yakışır biçimde kendilerini eğitecek." ifadelerini kullandı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da Nasreddin Hoca'nın, nezaketin, ilmin, mizahın, Anadolu kültürünün simgesi olduğunu vurguladı.

Nasreddin Hoca Şenlikleri'nin gerçek bir halk bayramı havasında geçtiğini dile getiren Özkan, "Şu anda dünyanın ortasındayız. Hoca'mızın belirttiği gibi dünyanın ortası Akşehir'dir. Akşehir'in dünyanın ortası olması sadece fiziksel olarak değildir. Burada kastedilen Akşehir'in bir manevi merkez olmasıdır. Manevi merkez demek ilmin, irfanın cereyan ettiği merkez demektir. İnsanlığın, hoşgörünün, ferasetin olduğu merkez demektir." şeklinde konuştu.

Özkan, Nasreddin Hoca'nın ilim ve irfanının yaşatılması, yeni nesillere aktarılması temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da şenliğin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çeşitli etkinliklerle 6 gün sürecek şenlik, 10 Temmuz'da sona erecek.

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nin resmi açılış töreni yapıldı
62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nin resmi açılış töreni yapıldı
62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nin resmi açılış töreni yapıldı
62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nin resmi açılış töreni yapıldı
62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nin resmi açılış töreni yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nin resmi açılış töreni yapıldı - Haberler
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