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60'ından sonra bocce öğrenen huzurevi sakinleri şampiyonluk hedefliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
60'ından sonra bocce öğrenen huzurevi sakinleri şampiyonluk hedefliyor

Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi'nde 'bocce' sporuyla tanışan ve yaş ortalamaları 69 olan sporcular, Antalya'da gerçekleştirilecek müsabakalarda şampiyonluk hesapları yapıyor.

ANTALYA (İHA) - Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi'nde 'bocce' sporuyla tanışan ve yaş ortalamaları 69 olan sporcular, Antalya'da gerçekleştirilecek müsabakalarda şampiyonluk hesapları yapıyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, "Aktif Yaşlanma Strateji Belgesi"nde yer alan ve huzurevlerinde kalan yaşlıların sosyalleşerek fiziksel güçlerini artırmaya yönelik olarak başlattığı "60 Yaş Üstü Yetişkin Gençler Bocce Ligi" finali Antalya'da yapılacak. Gruplarından birinci çıkan 17 takım, Avrupa'ya gitmek için yarışacak.

Grubunda Sivas ve Tokat ile karşılaşan Alparslan Türkeş Huzurevi Bocce takımı, son maçlarını da kazanıp guruptan namağlup lider olarak çıkmak istiyor. Daha sonra Antalya'da düzenlenecek "60 Yaş Üstü Yetişkin Gençler Bocce Ligi" finaline katılmayı hedefleyen sporcular, 17 takım arasından birinci olarak Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek istiyor. Her gün 3 idman ile çalışmalarını sürdüren Alpaslan Türkeş Huzurevi Bocce takımı, turnuvalara iddialı hazırlanıyor.

Huzurevinde yaşayan yaşlılar spor yaparak hem daha sağlıklı ve zinde bir yaşam sürüyor hem de bocce turnuvasında karşılaştıkları rakip sporcularla dostluklar kurup sosyalleşiyorlar.

Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi'nde yaşayan Eser Kurul bocce oynamayı çok sevdiğini söyleyerek, "Burada bocce oynuyoruz, sabah kalkınca oynuyorum, vakit geçiriyorum. Bocce oynamayı çok seviyorum. Grup maçlarında Sivas'ı, Tokat'ı yendik şimdi yine Sivas'a gideceğiz onları yine yenince Antalya'ya gideceğiz. Antalya'yı da yenince Avrupa'ya gideceğiz. Şampiyonluğa hazırlanıyoruz, Yozgat'ı temsil etmek maksadıyla bocce oynuyoruz. İnşallah şansımız yaver gider. Burada hiç sıkılmıyoruz, bocce oynamayı çok seviyorum" dedi.

Bocce oynamayı Yozgat'ta öğrendiğini söyleyen İhsan Boztepeli ise, "Şu anda grubumuzda namağlup olarak lideriz, hedefimiz Antalya'da şampiyonluk kupasını almak. Bocce oynamayı seviyorum. Sabah, öğle, akşam gelip burada antrenmanlarımızı yapıyoruz. Bocce oynuyoruz, vaktimizi değerlendiriyoruz, vaktimiz güzel geçiyor. Bizim için spor oluyor hem de uğraş oluyor. Bocce gayet güzel bir spor. Antalya'dan namağlup dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Alparslan Türkeş Huzurevi Müdürü Fahrettin Arslan da Antalya'da düzenlenen turnuvada başarılı olacaklarına inandıklarını belirterek, "Yaşlılarımız bocce sporu ile pandemi döneminde iyi vakit geçiriyorlar. Türkiye genelinde namağlubuz. 17 takım Antalya'ya gidecek oradaki hedefimiz de birinci olmak. Orada birinci olan takım Avrupa'ya gidiyor. Orada da yaşlılar arası bocce turnuvası düzenlenecek ve orada da birinci olmak istiyoruz. Yaşlılarımız bocce oynamayı çok seviyor, kendi aralarında iyi bir ekip oldular, boş vakitlerini böyle geçiriyorlar. Psikolojik olarak da kendilerine destek oluyor, onun için biz de onlara katkı sağlıyoruz. Bu sene şampiyonada çok iddialıyız" ifadelerine yer verdi. - YOZGAT

60'ından sonra bocce öğrenen huzurevi sakinleri şampiyonluk hedefliyor

60'ından sonra bocce öğrenen huzurevi sakinleri şampiyonluk hedefliyor

60'ından sonra bocce öğrenen huzurevi sakinleri şampiyonluk hedefliyor

60'ından sonra bocce öğrenen huzurevi sakinleri şampiyonluk hedefliyor

60'ından sonra bocce öğrenen huzurevi sakinleri şampiyonluk hedefliyor

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Haber: 60'ından sonra bocce öğrenen huzurevi sakinleri şampiyonluk hedefliyor - Haberler Spor
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