60 Erkek Ceo, İş Yaşamında Eşitlik İçin Elçi Oldu

PWN İstanbul'un başlattığı Eşitlik Elçisi CEO'lar Hareketi'ne yerli ve yabancı kurumlar, STK'lar ve kamudan yaklaşık 60 CEO ve C - Level yöneticiden destek geldi.

Toplum ve iş hayatında cinsiyet dengesine ulaşmayı hızlandırmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren bir network ağı olan PWN Global'in Türkiye oluşumu PWN İstanbul'un projesi, Eşitlik Elçisi CEO'lar Hareketi kısa sürede büyük destek gördü.

PWN İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Satun Olsun, hareketin çıkış noktasının iki yıl öncesine dayandığını belirtti ve şöyle devam etti:

"2016 yılında, PWN İstanbul tarafından 40 CEO'nun katılımı ile bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıya katılan CEO'lar kişisel, sosyal ve kurumsal yaşamdaki cinsiyet eşitliğini ve önündeki engelleri tartıştı. "Bu çalışmanın sonunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleyen CEO'lar Manifestosu oluşturuldu. "Ardından kamuoyunda, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık konusunda farkındalık yaratmak, örnek CEO'ları kamuoyuna tanıtmak ve fırsat eşitliği hareketine ivme kazandırmak amacıyla PWN Eşitlik Elçisi CEO'lar Hareketi hayata konuldu.

"CEO'lar ve C-Level yöneticilerin farkındalığını arttırmak için onlara 'Elçi' olma önerisi getirdik. "Cinsiyet Eşitliği Elçilik Sözleşmesi ile CEO'larımız Eşitlik Elçisi olmayı kabul ediyor ve kamuoyunda farkındalık yaratmak için gönüllü olacaklarını teyit ediyorlar.

"Bu konuda kurumlarında ve çevrelerinde değişim yaratmak için çalışmalara başlıyorlar. "Manifestomuz ise aslında CEO'lar ve C-Level yöneticiler için bir öz değerlendirme, kendileri ve kurumları için gelişim yol haritası hazırlamak için bir destek niteliğinde.

"Amacımız; bu sayıyı daha çok artırmak, sesimizi daha geniş kitlelere duyurmak. Mümkün olduğunca her sektörden temsilciyi elçimiz olarak görmek istiyoruz."

Destek elçileri arasında; Ahmet Pura Reklamverenler Derneği (RVD) Yönetim Kurulu Başkanı, Aytekinhan Yıldırıcı Derindere Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Burç Cankat Colgate-North Africa Middle East Genel Müdürü, Cüneyt Devrim Havas İstanbul CEO, Cüneyt Yavuz Mavi CEO'su, Hüseyin Geliş Siemens CEO, Levent Kömür Mey İçki CEO, Servet Akkaynak Candy/Hoover CEO, Soner Cesur Arvato Telekomünikasyon CEO, Tankut Turnaoğlu P & G Turkey/ Caucasus Vice President & CEO gibi isimler yer alıyor. (Fotoğraflı) - İstanbul