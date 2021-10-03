6. Yuntdağı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık mücadelesini Ali Gürbüz kazandı

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreşleri, 64'ü baş boyda olmak üzere yaklaşık 600 pehlivanın katılımıyla yapıldı.

Yunusemre Belediyesince Yuntdağı Ortaköy Mesire Alanı'nda 14 boyda gerçekleştirilen etkinliğe, güreşseverler yoğun ilgi gösterdi.

Son Kırkpınar şampiyonu Ali Gürbüz'ün yanı sıra, Recep Kara, Şaban Yılmaz, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Sermest Bulut ve Ali Gökçen gibi isimlerin mücadele ettiği başpehlivanlık güreşleri, çekişmeli geçti. Finalde Cengizhan Şimşek'i yenerek birinci olan Ali Gürbüz, altın kemerini Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ile protokol üyelerinden aldı.

Organizasyonu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Mehmet Ali Özkan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kentteki oda ve borsa başkanları, konuk belediye başkanları takip etti.