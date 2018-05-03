6. Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali (2)

6. SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali Güneydoğu'nun yetenekli çocukları sahne aldı.

Sanatçılar ve Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği (SANSEV) tarafından Maltepe Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen festivalin açılış günü sahne alan kız ve erkek öğrencilerden oluşan Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çok Dilli Korosu şefleri Rohat Cebe yönetiminde sahnede söyledikleri Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Farsça şarkılarla izleyenleri mest ettiler.

Sahneye çıkmadan önce yaptıkları provalar sırasında AA muhabirine açıklamarda bulunan koronun çalıştırıcısı Batman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kayahan Tunç, "Üniversitenin çok sesli ve çok dilli korusuyuz. Sanat yönetmenimiz ve şefimiz Doçent Dr. Rohat Cebe ile birlikte 2010 yılından beri çalışmalar yapıyoruz. Üniversitede, Batman'da ve bölgede konserler veriyoruz Anadolu'da çok farklı kültürlerden farklı dillerden eserler seslendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Koro üyesi Rojbin Yılmaz, Batman Üniversitesi son sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, 2 yıldır korodayım. Konserler veriyoruz. Ama Istanbul'da gelmekten, bu festivalde olmaktan çok mutluyuz. 'Baykuşhane Sanat Girişimi' sayesinde buradayız. Onlara çok teyşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde sanat severlerle müzik severlerle buluşacağız çok büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Batman Üniversitesi ve Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi korosuna destek veren müzik aleti temininde yardımcı olan Baykuşhane Sanat Girişimi İşletme ve Eğitim Kooperatifi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Yılmaz da Batmanlı ve Şırnaklı çocukların istanbulda kendilerine akran başka korolarla bir arada bulunmasının çok güzel olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de, Anadolu'da sanat farkındalığını arttırmak için çalışmalar sürdürdüklerini kaydetti.

-Çocukların dünyasına dokunmak, ufuklarını açmak, farklı hayatlar olduğunu görmelerini sağlamak çok güzel

Festivalde bugün sahneye çıkan bir diğer koro Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi Korosu oldu. Kız ve erkek öğrencilerden oluşan koro müzik öğretmenleri Sinem Ural'ın şefliğinde İngilizce ve Türkçe şarkılar ve Türküler seslendirdiler. Şırnaklı öğrenciler sahnede gösterdiği performansın ardından seyirciler koroyu ayakta alkışladı. Koro Şefi Sinem öğrencileri sahneden inerken gösterilen ilgiyle birlikte duygulu anlar yaşadı.

Sahneye çıkmadan önce AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sinem Ural, İstanbul'da bulunmaktan çok büyük bir heyecan ve çoşku yaşadıklarını ifade ederek, "Çocuklarımın çoğu Şırnak dışında hiç bir yere çıkmamışlar. Buraya gelmeleri onlar için inanılmaz bir deneyim oldu. Şartlarımız biraz zor ama yılmadan çalıştık. İklim şartlarımız bile zor ama çocuklarımız okula gelip çalışmalara katıldılar. Olanaklarımız az ama o olanakları kendimiz yaratmaya çalışıyoruz pes eder gibi olduğumuzda birbirimizi kaldırıp devam etmeye çalışıyoruz" dedi.

Koro üyesi lise son sınıf öğrencisi Viyan Katar, arkadaşları ile birlikte İstanbul'da bulunmaktan çok mutlu oldukları belirterek, "Şırnak'ta hiç böyle büyük bir sahnede bulunmadık. Burada bulunduğumuz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Bizden yardımlarını esirgemeyen hocalarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Şırnakta böyle faaliyetler olmadığı için sesimizi duyuramıyoruz. İstanbul'a ilk defa geliyorum gerçekten çok büyük çok farklı bir şehir. Şırnak'ta yaşadığım sıkıntıları orada bıraktım diyebilirim. Burada farklı duygular yaşıyorum. Çok heyecanlı ve mutluyum" şeklinde konuştu.

Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Sedat Serçik, Şırnak Valiliği ve Baykuşhane Sanat girişiminin büyük çabaları ile İstanbul'a geldiklerini belirterek şunları kaydetti, "Okulumuz 2010 yılından beri faaliyet gösteriyor. O günden bugüne kendi yağımızda kavrularak geldik. Bölgede öğretmen sıkıntısı yaşıyoruz. Okullarımıza valilik oluru ile öğretmen atandığı için her sene yeni öğretmen bulmak zorunda kalıyoruz.Buna rağmen bölgenin olumsuzluklarına teröre rağmen yine elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Şırnak'ta çok sesli koro oluşturmak hayaldi ama bunu başardık bu yetiyor mu yetmiyor daha da yapacaklarımız var. Öğrencilerimiz açısından küçümsenmeyecek bir etkisi var burada olmanın. Ne demek istediğimi gelirken uçakta pencereden bakışlarını görseniz anlardınız. Daha çok yarışmak için değil, çocukların dünyasına dokunmak, ufuklarını açmak, farklı hayatlar olduğunu görmelerini sağlamak çok güzel. Bunun tabiki eğitimleri üzerindeki etkisi de çok büyük."

6. SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali Pazar gününe kadar 3 gün boyunca Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sürecek.