6 saniye kuralı nedir? Futbolda 6 saniye kuralı hangi durumlarda uygulanır? 6 saniye kuralı en son ne zaman uygulandı?
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6 saniye kuralı nedir? Futbolda 6 saniye kuralı hangi durumlarda uygulanır? 6 saniye kuralı en son ne zaman uygulandı?

Futbol literatüründe eyer alan ancak uygulamada çok sık görülmeyen bir uygulama olan 6 saniye kuralı, 21 Haziran Pazar günün oynanan Galatasaray – Gaziantep FK maçına damga vurdu. Peki, futbolda 6 saniye kuralı nedir? 6 saniye kuralı hangi durumlarda uygulanır? 6 saniye kuralı en son ne zaman uygulandı? İşte, detaylar…

22.06.2020 08:23 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:00

21 Haziran Pazar günün oynanan GalatasarayGaziantep FK maçının son dakikalarında hakemin 6 saniye kuralı ile serbest vuruş kararı vermesi sonrası 6 saniye kuralı merak edildi. Sporseverler 6 saniye kuralı nedir, 6 saniye kuralı en son ne zaman uygulandı?ve futbolda 6 saniye kuralı hangi durumlarda uygulanır gibi soruların yanıtlarını merak etti.

FUTBOLDA 6 SANİYE KURALI NEDİR?

Maç devam ederken kaleci top eline alırsa 6 saniye içinde topu oyuna tekrar sokmak zorundadır. Eğer kaleci topu 6 saniye içinde oyuna sokmazsa 6 saniye kuralı gereği serbest vuruş kararı verilir. Futbolda 6 saniye kuralı çok sık uygulanmayan, nadiren uygulanan kurallardandır.

6 saniye kuralı nedir? Futbolda 6 saniye kuralı hangi durumlarda uygulanır?

6 SANİYE KURALI EN SON NE ZAMAN UYGULANDI?

Pozisyonu hakkında yorum yapanDeniz Çoban, "Koyulmuş ama uygulanmayan bir kural. Ben Türkiye'de en son bu kuralın ne zaman uygulandığını hatırlamıyorum. Alper Ulusoy, kimsenin üzerinde durmadığı bu kuralı uygulayarak, bence hata yapmıştır. Oyun kurallarına göre doğru bir karar ama dünyada hakemlerin titiz davranmadığı bir karar. Böyle bir titizlik görmedik şimdiye kadar. Hakem bunu tolere edebilirdi, kariyerine yakışmadı. Bugüne kadar uygulanan bir karar değil. Alper Ulusoy'un hemen 10 tane böyle çalmadığı pozisyon bulurum, o zaman neden çalmadın derim" ifadelerini kullandı.

6 saniye kuralı nedir? Futbolda 6 saniye kuralı hangi durumlarda uygulanır? 6 saniye kuralı en son ne zaman uygulandı?
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