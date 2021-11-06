6. Efsaneler Kupası'nın şampiyonu Galatasaray oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

6. Efsaneler Kupası'nın şampiyonu Galatasaray oldu

AA / Servet Tümer - Haberler | Spor
6. Efsaneler Kupası'nın şampiyonu Galatasaray oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen "6. Efsaneler Kupası" futbol turnuvasında finalde FC Nürnberg ile karşılaşan Galatasaray, sahadan galip ayrılan takım oldu.

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen "6. Efsaneler Kupası" futbol turnuvasında finalde FC Nürnberg ile karşılaşan Galatasaray, sahadan galip ayrılan takım oldu.

Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin futbol sahasında gerçekleştirilen "Efsaneler Kupası" turnuvası, Türk ve Alman eski futbolcuları bir araya getirdi.

Turnuvaya, kıdemli 38 yaş üstü oyunculardan oluşan Galatasaray, SV Werder Bremen, Antalyaspor, FC Nürnberg, Hannover 96, FC Adler, Akdeniz Üniversitesi ve Acun Medya takımları katıldı.

Türk-Alman dostluğunu pekiştirmeyi amaçlayan turnuvada, sporseverlerin yakından tanıdığı Christoph Daum, Mehmet Aurelio, Deniz Barış, Hasan Kabze'nin de aralarında bulunduğu eski futbolcular ile Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı da sahaya çıktı.

Grup maçlarının ardından yarı final maçlarında FC Adler'i penaltılarda 5-4 yenen FC Nürnberg ile Acun Medya'yı 2-1 yenen Galatasaray finale yükseldi.

6. Efsaneler Kupası'nı, FC Nürnberg'i finalde 2-0 yenen Galatasaray kazandı.

Turnuvayı Acun Medya üçüncü, FC Adler de dördüncü tamamladı.

AA / Servet Tümer - Spor Haberleri
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar mı edilecek? Kural hatası iddiası ortalığı karıştırdı

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar mı edilecek? Kural hatası iddiası ortalığı karıştırdı

 UEFA'nın 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu! Zirvede biz varız

UEFA'nın 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu! Zirvede biz varız

 İkisini de taraftar öptü ama biri daha şanssızdı! Sosyal medya yıkılıyor

İkisini de taraftar öptü ama biri daha şanssızdı! Sosyal medya yıkılıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title