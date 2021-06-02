Akfen Yenilenebilir Enerji, 562 bin ağacın temiz havasına eş değer karbon azaltımı sağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akfen Yenilenebilir Enerji, 562 bin ağacın temiz havasına eş değer karbon azaltımı sağladı

Akfen Yenilenebilir Enerji, 562 bin ağacın temiz havasına eş değer karbon azaltımı sağladı
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını Türkiye ekonomisine kazandırmak üzere yatırımlarını sürdüren Akfen Yenilenebilir Enerji, sahip olduğu santrallerde ürettiği yeşil ve temiz enerji sayesinde 4 milyon tona yakın karbondioksite eş değer azaltım sağladı.

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını Türkiye ekonomisine kazandırmak üzere yatırımlarını sürdüren Akfen Yenilenebilir Enerji, sahip olduğu santrallerde ürettiği yeşil ve temiz enerji sayesinde 4 milyon tona yakın karbondioksite eş değer azaltım sağladı.

Akfen Yenilenebilir Enerji açıklamasına göre, bu karbon azaltımı yaklaşık 562 bin ağacın sağladığı temiz havaya eşdeğer olarak kabul ediliyor.

Santrallerinde dünya çapında tanınırlığı olan VCS (Verified Carbon Standard) ve Gold Standard karbon sertifikasyon alma süreçlerine devam eden Akfen Yenilenebilir Enerji, karbon kredisi satışına da devam ediyor. Şirket, 2013 yılından bu yana 458 bin 18 tonluk karbon kredisi satışı gerçekleştirdi. Karbon azaltım sertifikaları, tüm dünyada operasyonel faaliyetleri nedeniyle yoğun şekilde sera gazı salımı yapan firmalar tarafından karbon ayak izlerini gönüllü olarak sıfırlamak için satın alınırken, birçok uluslararası firma 2050 yılı için net-sıfır karbon işletme hedefi koyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, dünyadaki iklim değişikliği farkındalığının artmasıyla düşük karbon ekonomisinin öne çıktığını belirterek, "Tamamı yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından hayata geçirdiğimiz temiz enerji üretimimiz ile şimdiye dek 562 bin ağacın sağladığı temiz havaya eşdeğer karbon azaltımı sağladık. 2013'ten bu yana sera gazı emisyonunu azaltmak isteyen firmalara karbon kredisi satışı yapıp önemli bir değer daha yaratıyoruz. Birçok bakımdan Türkiye'nin cari açığını kapatma potansiyeline sahip bu sektörde, Akfen Holding, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) gibi güçlü ortaklarımızla yolumuza büyüyerek devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Akfen Yenilenebilir Enerji, 562 bin ağacın temiz havasına eş değer karbon azaltımı sağladı
Akfen Yenilenebilir Enerji, 562 bin ağacın temiz havasına eş değer karbon azaltımı sağladı
Akfen Yenilenebilir Enerji, 562 bin ağacın temiz havasına eş değer karbon azaltımı sağladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

TESK Genel Başkanı Palandöken 'şoför esnafı' için ekstra destek istedi
TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi
Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi
Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi
Yurtdışından gelen yolcular için PCR negatif zorunluluğu getirildi
Yurtdışından gelen yolcular için PCR negatif zorunluluğu getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Antony Blinken Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akfen Yenilenebilir Enerji, 562 bin ağacın temiz havasına eş değer karbon azaltımı sağladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 11:09:19. #1.15#

title