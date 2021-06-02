Akfen Yenilenebilir Enerji, 562 bin ağacın temiz havasına eş değer karbon azaltımı sağladı

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını Türkiye ekonomisine kazandırmak üzere yatırımlarını sürdüren Akfen Yenilenebilir Enerji, sahip olduğu santrallerde ürettiği yeşil ve temiz enerji sayesinde 4 milyon tona yakın karbondioksite eş değer azaltım sağladı.

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını Türkiye ekonomisine kazandırmak üzere yatırımlarını sürdüren Akfen Yenilenebilir Enerji, sahip olduğu santrallerde ürettiği yeşil ve temiz enerji sayesinde 4 milyon tona yakın karbondioksite eş değer azaltım sağladı.

Akfen Yenilenebilir Enerji açıklamasına göre, bu karbon azaltımı yaklaşık 562 bin ağacın sağladığı temiz havaya eşdeğer olarak kabul ediliyor.

Santrallerinde dünya çapında tanınırlığı olan VCS (Verified Carbon Standard) ve Gold Standard karbon sertifikasyon alma süreçlerine devam eden Akfen Yenilenebilir Enerji, karbon kredisi satışına da devam ediyor. Şirket, 2013 yılından bu yana 458 bin 18 tonluk karbon kredisi satışı gerçekleştirdi. Karbon azaltım sertifikaları, tüm dünyada operasyonel faaliyetleri nedeniyle yoğun şekilde sera gazı salımı yapan firmalar tarafından karbon ayak izlerini gönüllü olarak sıfırlamak için satın alınırken, birçok uluslararası firma 2050 yılı için net-sıfır karbon işletme hedefi koyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, dünyadaki iklim değişikliği farkındalığının artmasıyla düşük karbon ekonomisinin öne çıktığını belirterek, "Tamamı yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından hayata geçirdiğimiz temiz enerji üretimimiz ile şimdiye dek 562 bin ağacın sağladığı temiz havaya eşdeğer karbon azaltımı sağladık. 2013'ten bu yana sera gazı emisyonunu azaltmak isteyen firmalara karbon kredisi satışı yapıp önemli bir değer daha yaratıyoruz. Birçok bakımdan Türkiye'nin cari açığını kapatma potansiyeline sahip bu sektörde, Akfen Holding, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) gibi güçlü ortaklarımızla yolumuza büyüyerek devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık