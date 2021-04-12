56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Türk Hava Yolları Konya-Konya 2. etabında dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Türk Hava Yolları Konya-Konya 2. etabında dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Konya'da koşulan etabın ardından Kültür Park'ta düzenlenen ödül töreninde birinci Büyük Britanyalı Mark Cavendish, ikinci Belçikalı Jasper Philipsen ve üçüncü Alman Andre Greipel podyuma çıktı.

Sporculara ödüllerini Konya Valisi Vahdettin Özkan ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı takdim etti.

En iyi sprinterin aldığı yeşil mayoyu ikinci günün sonunda Mark Cavendish giydi. Cavendish yarın genel klasman birincisi olarak turkuaz mayoyu taşıyacağı için yeşil mayo 3. etapta Rally takımından Hollandalı Arved de Kleijn'ın üzerinde olacak.

İkinci etap sonunda en iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayoyu Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Ukraynalı Vitaly Buts, Türkiye güzelliklerini temsil eden beyaz mayoyu ise Astana takımından Artyom Zakharov üzerlerine giymeye hak kazandılar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki