548 Tarihi Eser Onarılacak…

Eskişehir'de tarih turundayken güzel bir haber aldım: Bank of America Merrill Lynch'in Dünya Çapındaki Sanatı Destekleme Programı çerçevesinde İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin Anadolu'daki kazılarda çıkarılan Bizans dönemine ait 548 eser onarılacak.

548 Tarihi Eser Onarılacak…

Eskişehir'de tarih turundayken güzel bir haber aldım: Bank of America Merrill Lynch'in Dünya Çapındaki Sanatı Destekleme Programı çerçevesinde İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin Anadolu'daki kazılarda çıkarılan Bizans dönemine ait 548 eser onarılacak.

Kaynak: Dunya.com

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