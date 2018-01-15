548 Tarihi Eser Onarılacak…
Eskişehir'de tarih turundayken güzel bir haber aldım: Bank of America Merrill Lynch'in Dünya Çapındaki Sanatı Destekleme Programı çerçevesinde İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin Anadolu'daki kazılarda çıkarılan Bizans dönemine ait 548 eser onarılacak.
Eskişehir'de tarih turundayken güzel bir haber aldım: Bank of America Merrill Lynch'in Dünya Çapındaki Sanatı Destekleme Programı çerçevesinde İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin Anadolu'daki kazılarda çıkarılan Bizans dönemine ait 548 eser onarılacak.
Kaynak: Dunya.com