53 yaşındaki Japon futbolcu Miura kulübüyle sözleşmesini uzattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

53 yaşındaki Japon futbolcu Miura kulübüyle sözleşmesini uzattı

11.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:07

Japonya 1. Futbol Ligi ekibi Yokohama, kariyerinin 36. profesyonel sezonunu geçiren 53 yaşındaki Tsubasa lakaplı Kazuyoshi Miura'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Japonya 1. Futbol Ligi (J League) ekibi Yokohama, 53 yaşındaki futbolcusu Kazuyoshi Miura'nın sözleşmesini bir sezon daha uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Japon forvet Miura'nın sözleşmesinin 27 Şubat'ta başlayacak 2021 sezonu için yenilendiği belirtildi.

"DAHA FAZLA MAÇ OYNAYACAĞIM"

Futbol dünyasının en uzun kariyere sahip isimlerinden Miura, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir yıl geçirdiklerini kaydederek, "Bu sezon daha fazla maç oynayacağım ve takımın galibiyetlerine katkı sağlayacağım." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde ülkesi dışında Brezilya'nın Santos, İtalya'nın Genoa, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ve Avustralya'nın Sydney takımlarında da görev yapan "Kral Kazu" ve "Tsubasa" lakaplı futbolcu, geçen sezon Yokohama'da 6 maçta forma giydi.

36 YILDIR PROFESYONEL

Miura, 1990-2000 yıllarında formasını giydiği Japonya Milli Takımı'yla 89 kez sahaya çıkıp 55 gol attı.

Aktif futbolculuk kariyerinin 36. sezonuna hazırlanan Japon oyuncu, yeni sezonun başlamasından bir gün önce 26 Şubat'ta 54 yaşına girecek.

53 yaşındaki Japon futbolcu Miura kulübüyle sözleşmesini uzattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Haber Yorumları (1)
WOWWWO: bizde 35 dedimi olay bitiyor dede gibi gezmeye başlıyorlar helal olsu tosösmdhjdfh abiye :)
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eser Yenenler Demet Özdemir Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Samet Aybaba Gökhan Gönül Emre Taşdemir Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 53 yaşındaki Japon futbolcu Miura kulübüyle sözleşmesini uzattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 15:12:05. #1.15#
title