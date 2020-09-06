500 Kavaklı genç yeşil sahada
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500 Kavaklı genç yeşil sahada

Kavak Dernekler Federasyonu (KA-DEF) Gençlik Kolları tarafından düzenlenen halı saha futbol turnuvası başladı.

500 Kavaklı genç yeşil sahada
06.09.2020 15:47 | Son Güncelleme: 06.09.2020 15:51

Kavak Dernekler Federasyonu (KA-DEF) Gençlik Kolları tarafından düzenlenen halı saha futbol turnuvası başladı.

Kadıköy Spor Tesisleri'nde Kırmızı-Beyaz şöhretler takımları arasında yapılan turnuvanın açılış maçında Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ile KA-DEF Başkanı Bayram Erişgin de formaları ile sahada yer alarak ter döktüler.

Siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Kavaklının katıldığı turnuva öncesi yapılan törende konuşan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, 22 takımda 500 gencin turnuva dolayısıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Yapılan bu futbol turnuvası ile yüzlerce gencimiz birbirleri ile tanışma fırsatı buldu. Gençlerimiz ve halkımız arasında birlik ve beraberliği tesis eden her türlü güzel etkinliklerin daima içinde ve yanında olacağız. Açılış maçı ile başlattığımız turnuvanın final müsabakaları da Kavak'ta yapılacak. Ben bu güzel ve anlamlı turnuvaya katılan bütün takımlarımıza centilmence bir müsabaka ve başarılar diliyorum" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise Kavaklıların yaptığı etkinliğin diğer hemşehri derneklerine de örnek olmasını dileyerek, "Kavaklılar birlik ve dayanışma adına güzel etkinlikler gerçekleştiriyor" diye konuştu. Törende konuşan KA-DEF Başkanı Bayram Erişgin ise, "Turnuvanın esas amacı Kavaklılar arasında birlik ve beraberliği artırmayı ayrıca gençlerimizin birbirlerini daha yakından tanımaları ve kardeşlik havası oluşturma amaçlıdır" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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