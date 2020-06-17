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500 bini aşkın müşteriye SMS gönderdi

Salgın sürecinde müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan CK Enerji Çamlıbel Elektrik, vatandaşların evlerinden çıkmadan işlem yapması için 500 bini aşkın müşterisini SMS göndererek ve sosyal medya, afiş kullanarak bilgilendirdi.

500 bini aşkın müşteriye SMS gönderdi
17.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:50

Salgın sürecinde müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan CK Enerji Çamlıbel Elektrik, vatandaşların evlerinden çıkmadan işlem yapması için 500 bini aşkın müşterisini SMS göndererek ve sosyal medya, afiş kullanarak bilgilendirdi.

Kovid-19 tüm dünyayı etkisi altına alırken elektrikle ilgili hizmetleri aksatmadan sürdürmek üzere özverili bir çalışma sergileyen CK Enerji Çamlıbel Elektrik, müşterilerinin pandemi döneminde de yanında oldu. Bu zorlu dönemde 500 binin üzerinde müşterisine bilgilendirme amaçlı SMS gönderen şirket, online hizmetleri ile de öne çıktı. Sivas, Tokat ve Yozgat'ta görevli tedarik şirketi olarak hizmet veren CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Kovid-19 salgını nedeniyle 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren geçici olarak Müşteri Hizmet Merkezlerinde çalışma saatlerini 12.00-17.00 olarak düzenledi. Öte yandan müşterilerine sosyal medya, afiş ve SMS ile ulaşan CK Enerji Çamlıbel Elektrik 'işlemlerinizi evden çıkmadan online yapabilirsiniz' bilgilendirmesinde bulundu.

Elektrik işlemlerinde e-Devlet kullanım oranı 2,5 kat arttı

CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, ülke olarak geçilen bu zorlu dönemde vatandaşların evlerinden çıkmadan işlem yapmaları çok önemli olduğunu belirterek, "Abonelerimizin Müşteri Hizmet Merkezlerimizde (MÜHİM) gerçekleştirdikleri işlemlerin tamamını online olarak yapabilecekleri bilgisini çeşitli mecralar üzerinden paylaştık. Bununla ilgili faturalara bilgilendirme mesajları koyarken bizdeki bilgileri güncel olan 500 binden fazla müşterimize SMS göndererek tüm başvurularını online olarak yapabileceklerini duyurduk. Şirketimiz, e-Devlet portali üzerinden de işlemlerin yapılmasına yönelik altyapısını daha önceden tamamlayarak hizmet vermeye başlamıştı. Yapmış olduğumuz bu bilgilendirmeler neticesinde, e-Devlet kullanım oranı 2020 yılının ilk 2 ayına göre 2,5 kat artış gösterdi" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 14:50:33. #1.15#
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