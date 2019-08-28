Galatasaray'da transfer bilmecesi! Sadece 6 gün kaldı

28.08.2019 08:39

Futbolda yaz transfer döneminin kapanmasına sadece 6 gün kaldı. Kulüpler 2 Eylül Pazartesi akşamına dek bütün transfer operasyonlarını bitirmek zorunda. Bu noktada en çok sorun yaşayan kulüplerin başında Galatasaray geliyor. Özellikle forvet ve defansta önemli sıkıntıları bulunan sarı kırmızılı kulübün yöneticileri, teknik heyetin bir an önce çözüm beklediği konular için büyük çaba harcıyor...

FALCAO iŞiNiN HALA BiTMEMESi CAMiAYI ENDiŞELENDiRiYOR

Sarı kırmızılı camiada bir aydır en önemli gündem maddesi Radamel Falcao... Kolombiyalı dünyaca ünlü golcünün kendisiyle anlaşma sağlanmasına rağmen Fransız ekibi Monaco'nun 5 milyon euroluk bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle rötar yapan transferin 1-2 gün içinde bitmesi bekleniyor. Bununla birlikte menajerlerin de transfer için 3,5 milyon euroya yakın komisyon bedeli istediği ifade edildi.

SAVUNMA SADECE MARCAO VE LUYINDAMA iLE DEVAM EDEMEZ

GalatasarayTeknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan takımında savunmaya mutlaka bir stoper takviyesi yapılmasını talep ediyor. Marcao-Luyindama ikilisine alternatif olabilecek bir futbolcu transfer etmelerinin şart olduğunu savunan tecrübeli çalıştırıcı, 2017'de Gençlerbirliği'nden alınan Ahmet Çalık'ın bu bölgede yetersiz kaldığını ve defanstaki rekabeti artıramadığı düşüncesinde.

YUNUS AKGÜN, LAZIO'YA GiDERSE TRANSFER BAKiYESi DÜZELECEK

UEFA Finansal Fair-Play kuralı gereğince sattığı kadar almak zorunda olan Galatasaray Kulübü'nde transfer bakiyesi halen eksi 3 milyon euro. İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun transfer etmek istediği Yunus Akgün giderse, eksi bakiye sorunu ortadan kalkacak. Eğer bu sorun çözülmezse, Luyindama Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemeyecek.

GURBETÇi AHMET GÜRLEYEN'i KiRALAMAYA ÇALIŞIYORLAR

Giden oyuncuların ardından yabancı kontenjanında bir kişilik yeri bulunan ve bu hakkı Radamel Falcao için kullanmayı planlayan Galatasaray, defansa yerli bir isim takviye edecek. Bu noktada ise gündeme gelen ilk futbolcu, Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz'da oynayan Ahmet Gürleyen. Türkiye ve Almanya'nın altyaş milli takımlarında forma giyen 20 yaşındaki stoperin kiralanması için girişimlerde bulunuluyor.

YUTO NAGATOMO iÇiN GÖZLER FIORENTINA KULÜBÜ'NDE

Finansal Fair-Play kıskacına takılmamak için transfer bakiyesini artıya geçirmek isteyen ve bu doğrultuda bazı oyuncularını satmayı planlayan Galatasaray'da 32 yaşındaki Japon sol bek Yuto Nagatomo'ya İtalya Serie A takımlarından Fiorentina talip oldu. Nagatomo'nun satılması halinde, yine İtalyan ekibi Inter'de forma giyen Brezilyalı sol bek Dalbert, kiralama ya da düşük bir bonservis bedeliyle transfer edilecek.