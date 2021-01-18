5 gündür aranan doktor, menfeze düşen otomobilinde ölü bulundu (2)- Yeniden

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 5 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Doktor Uğur Tolun (51) ölü bulundu. Doktor Tolun'un, villasına yaklaşık 300 metre uzaklıkta, kamyonetinin, demir yolunun altından geçen menfeze düşmesi sonucu meydana gelen kazada öldüğü belirlendi.

Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, 13 Ocak günü Kartepe'de bulunan evinden çıktı. Uğur Tolun'dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine Uğur Tolun'un kamyoneti ile Kartepe bölgesine gittiği düşünülerek bu bölgede arama çalışması başlatıldı. Uğur Tolun'un aracının hangi yöne gittiğinin belirlenmesi için mobese, Plaka Tanıma Sistemi ve cep telefonu sinyallerine bakıldı.

ARACIYLA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIAramalar sürerken, doktor Uğur Tolun'un en son bir büfeden alışveriş yaptığı tespit edildi. Büfenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Uğur Tolun'un aracıyla büfeye yaklaştığı, ardından inip büfeye girerek alışveriş yaptığı görüldü.Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT, itfaiye ve diğer sivil toplum kuruluşlarına ait arama kurtarma ekipleri, geçen süre içerisinde karla kaplı dağlarda arama yaptı. Aramalarda iz takip köpekleri ve dron da kullanıldı. Dağlık arazi, karış karış tarandı, ancak herhangi bir ize rastlanmadı.175 KİŞİLK EKİPLE ARANIYORDUDoktor Tolun'u arama çalışmaları, bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. 175 kişilik ekiple aranan doktorun, evinin bulunduğu Derbent Mahallesi'nde de jandarma ekipleri arama çalışması yaptı. VİLLASININ BULUNDUĞU SİTEYE 300 METRE MESAFEDE BULUNDUDoktor Uğur Tolun'un villasının bulunduğu siteye yaklaşık 300 metre mesafede, demir yolunun altında geçen menfezde aracı bulundu. İçerisinden az miktarda suyun aktığı menfezde ters dönen kamyonetin kapıları açıldığında doktorun cansız bedeniyle karşılaşıldı.Menfezi fark etmeyerek aracıyla düştüğü tahmin edilen Doktor Uğur Tolun'un yakınları, acı haber i alıp kaza yerine geldi. Yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Aracın menfezden çıkarılması için çekici gelirken, bölgede çalışmalar devam ediyor.

- Kocaeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ