5 golün atılıp 4 golün iptal edildiği maçta Gençlerbirliği Kayserispor'u devirdi
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5 golün atılıp 4 golün iptal edildiği maçta Gençlerbirliği Kayserispor'u devirdi

28.12.2020 17:58 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:03
5 golün atılıp 4 golün iptal edildiği maçta Gençlerbirliği Kayserispor'u devirdi

Süper Lig'de Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor karşısında 2 kez geriye düştü ama maçı 3-2 kazandı. Gençlerbirliği'nin 3, Hes Kabloı Kayserispor'un ise attığı 1 gol VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı.

Süper Lig'de 14. hafta maçında Gençlerbirliği ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi Gençlerbirliği oldu. Gençlerbirliği'nin 3 golü, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Hes Kablo Kayserispor'un ise 1 golü VAR nedeniyle iptal edildi.

Hes Kablo Kayserispor'un gollerini 31. dakikada Wilfried Kanga ve 55. dakikada Arda Kızıldağ (kendi kalesine) kaydetti. Gençlerbirliği'nin golleri 39. dakikada Daniel Candeias, 70. dakikada Berat Özdemir ve 89. dakikada Oğuzhan Çapar (kendi kalesine) geldi.

VAR İLE 4 GOL İPTAL

Hes Kablo Kayserispor'un 60. dakika 2-1'lik üstünlüğüyle devam ederken Kanga ile attıkları gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Gençlerbirliği 2-1 geride olduğu dakikalarda Giovanni Sio ile 65 ve 65'te goller buldu. Ancak ilk gol elle oynama, ikinci gol ise faul nedeniyle iptal edildi. 85. dakikada da Sefa Yılmaz'ın golü faul nedeniyle VAR incelemesi sonrası geçersiz sayıldı.

Dakik 55: Gençlerbirliği 1-2 Kayserispor

Dakika 60: Kayserispor'un 3. golü VAR'dan iptal.

Dakika 65: Gençlerbirliği'nin golü VAR'dan iptal.

Dakika 68: Gençlerbirliği'nin golü VAR'dan iptal.

Dakika 70: Gençlerbirliği 2-2 Kayserispor

Dakika 85: Gençlerbirliği'nin 3. golü VAR'dan iptal edildi.

Bu galibiyetin ardından Gençlerbirliği puanını 15'e yükseltti. Hes Kablo Kayserispor 10 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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