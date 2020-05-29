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Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor

Son dönemde rekor üstüne rekor kıran altın güvenli liman olmaya devam ediyor. Bireysel müşterilerin yanında merkez bankaları da altına hücum etmeye başlarken, 48 merkez bankası ve 12 uluslararası kuruluş altınlarını New York Merkez Bankası'nda saklıyor. Burada saklanan rezervler dünyadaki fiziki altının dörtte birine yakın.

29.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:57

ABD - Çin ticaret savaşları, ekonominin soğuyarak küresel büyümenin yavaşlama eğilimine girmesi, Fed'in para politikasını gevşetmesi ve koronavirüs sonrası bilançosunu 7 trilyon doların üzerine çıkararak parasal genişlemeye gitmesiyle zor zamanların güvenli limanı altın yeniden gözde oldu. Dünyanın en nadir ve değerli metallerinden olan altın fiyatları son 1 yılda yüzde 30'un üzerinde arttı. Tarih boyunca güç ve refahın simgelerinden olan altın nadir bir emtia olarak yatırımcıların hatta pek çok merkez bankasının da gözdelerinden oldu. Altının rezervler içerisindeki payı gittikçe artıyor. En fazla altın tutan 10 merkez bankasının rezervleri 20 bin tonu aşıyor.

DÜNYADAKİ ALTINLARIN DÖRTTE BİRİ MANHATTAN ADASI'NDA

2. Dünya Savaşı'nın bitimiyle altının tutulabileceği güvenli yer arayışlarında öne çıkan Manhattan Adası'nda bulunan New York Merkez Bankası'nda yaklaşık 350 milyar dolar değerinde altın saklanıyor. Bu, aynı zamanda dünyada fiziki olarak tutulan altın rezervinin dörtte birine yakın. Fakat küresel petrol krizinin yaşandığı 1973 yılındaki 12 bin tonluk rekor rezervin yarısı kadar. İlginç olan ise bir ABD Merkez Bankası'nda tutulan altının çoğunun ABD hükümetine ait olmaması.

48 MERKEZ BANKASI BU MAHZENLERİ KULLANIYOR

2012 yılı verilerine göre 530 bin adet külçe altının sadece yüzde 5'i ABD hükümetine aitken kalan miktar diğer merkez bankası ve kuruluşlara ait. 48 merkez bankası ve 12 uluslararası kuruluş New York Merkez Bankası'nın altın mahzenlerini kullanıyor. Banka, stok tutmak için herhangi bir ücret almıyor ama rezervini taşımak ya da bozmak isteyenler her bir külçe için 1.75 dolar ödemek zorunda.

DÜNYANIN EN GÜVENLİ BİNALARINDAN

Dünyanın en güvenli binalarından olan mahzen deniz seviyesinin 15 metre altında ve yerin 25 metre dibinde 5 katlı bir yapı. Mahzene girmek için tek yol 140 tonluk çelik ve beton bloğa gömülü 90 tonluk çelik silindir kapıyı aşmak. 24 saat boyunca içeriden ve dışarıdan kameralarla, hareket sensörleriyle takip edilen kasadan altın çıkarmak için ikisi mahzende görevli biri merkez bankasının iç denetiminden sorumlu en az üç kişinin bulunması gerekiyor. Mahzene altın geldiğinde ise asansörler aracılığıyla zemine indiriliyor ve 122 kompartımanda depolanıyor. Her bir kompartıman farklı kuruluşa ait. Altın taşındıktan sonra mühürlenerek kilit altına alınıyor.

Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor

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