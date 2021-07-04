47. Hitit Rallisi'ni Buğra Banaz-Gürkan Menderes ekibi kazandı
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47. Hitit Rallisi'ni Buğra Banaz-Gürkan Menderes ekibi kazandı

47. Hitit Rallisi'ni Buğra Banaz-Gürkan Menderes ekibi kazandı
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan 47. Hitit Rallisi tamamlanırken, BC Vision Motorsport takımından Buğra Banaz-Gürkan Menderes ekibi birinciliği kazandı.

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan 47. Hitit Rallisi tamamlanırken, BC Vision Motorsport takımından Buğra Banaz-Gürkan Menderes ekibi birinciliği kazandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 74 ekip iki gün boyunca Kahramankazan'daki 6 özel etapta mücadele verdi.

Buğra Banaz-Gürkan Menderes ekibinin ardından yine BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikinciliği, Castrol Ford Team Türkiye'den Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı da üçüncülüğü elde etti. Rallide takımlar birincisi BC Vision Motorsport, markalar birincisi ise Castrol Ford Team Türkiye oldu.

Bilkent Otel'deki finiş podyumunda ödül töreni ile tamamlanan organizasyonda, İki çeker ve Sınıf 4 te Fiat Motorsporları takımından Fatih Kara-Bilge Ayan birinciliğe ulaşırken, Sınıf N'de GP Garage'dan Cem Alakoç-Emir Şahin, Sınıf 3'te Castrol Ford Team Türkiye'den Erol Akbaş-Egemen Dural, Sınıf 5'te Clio Rally Trophy Turkey'den Çağlayan Çelik-Ufuk Uluocak birincilikleri paylaştı.

35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerine açık historic klasmanındaki Şevki Gökerman Ralli Kupası'nı ise Üstün Üstünkaya-Kerim Tar ile Okan Tanrıverdi-Sevilay Genç ekipleri ilk sırada tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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