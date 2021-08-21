46. Geleneksel Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası tamamlandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen 46. Geleneksel Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen 46. Geleneksel Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonu, Afşin Kaymakamlığı ve Afşin Belediyesi tarafından Ergün Ertekin Çim Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyona 356 sporcu katıldı.

Cazgırların renk kattığı şampiyonada minik yıldızlar kategorisinde 25-30 kiloda İbrahim Berat, 35 kiloda Muhsin Alp Kurak, 40 kiloda Hacı Osman Yüce, 45 kiloda Abidin Dereli, 50 kiloda Emrihan Çayır, 55 kiloda Cuma Karakuş ve 60 kiloda Avşar Yücel birinci oldu.

Gençler kategorisinde ise 55-60 kiloda Bahri Söyler, 60 kiloda Ferhat Zılıç, 65 kiloda Hasan Doğan, 70 kiloda Faruk Söyler, 75 kiloda Mevlüt Özdemir, 80 kiloda İsmet Çiftçi, 85 kiloda Hakan Satılmış, 90 kiloda Atilla Kaan ve 90-130 kiloda da Hasan Taha Kırçelik birinciliği elde etti.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Safi, MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan ve katılımcılar tarafından verildi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, ödül törenin ardından yaptığı konuşmada, yarışmada dereceye giren sporcuları tebrik ederek, gençlerin kıyasıya mücadele ettiğini söyledi.

Organizasyonun coşkuyla tamamlandığını belirten Güven, şunları kaydetti:

"Organizasyona emek veren ve katılım sağlayan pehlivanlarımıza, misafirlerimize ve Afşinli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Güreşçilerimiz Afşin'de Türkiye Şampiyonası için mücadele etti. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. İnşallah Afşin'in adını ata sporumuz güreş ile tüm dünyaya duyuracağız. İnşallah gelecek yıl salgından da kurtulmuş bir şekilde bir şenlik, festival havasında karakucak güreşlerimizi yapmayı ümit ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk