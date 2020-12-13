45 ilden 100 sporcu Kırşehir'de, yüzme şampiyonasına katılıyor
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45 ilden 100 sporcu Kırşehir'de, yüzme şampiyonasına katılıyor

13.12.2020 09:32 | Son Güncelleme: 13.12.2020 09:36
45 ilden 100 sporcu Kırşehir'de, yüzme şampiyonasına katılıyor

Kırşehir'de, kısa kulvar küçükler yüzme şampiyonası düzenleniyor.

Kırşehir'de, kısa kulvar küçükler yüzme şampiyonası düzenleniyor.

Vali İbrahim Akın, düzenlenen Türkiye turkcell kısa kulvar küçükler bireysel yüzme şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Kırşehir Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda 45 ilden 100'e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yüzme şampiyonasına katılan Vali Akın, 14 Yaş Erkekler 100 Metre Karışık kategorisinde katılım barajını geçerek madalya almaya hak kazanan Ahmet Kağan Üstünay, Sarp Kılıç, Bora Özyıldız ve Berk Koç'u kutladı.

Turnuvada dereceye giren gençleri tebrik eden ve tüm sporculara başarılar dileyen Vali İbrahim Akın, "Ülkemizi uluslararası alanda başarılara ulaştıracak sporcular yetiştirme gayretindeyiz"dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de şampiyonaya katılan sporculara başarılar diledi. - KIRŞEHİR

45 ilden 100 sporcu Kırşehir'de, yüzme şampiyonasına katılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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