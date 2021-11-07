40 bin kişinin Asya'dan Avrupa'ya koştuğu İstanbul Maratonu'nda startı Ekrem İmamoğlu verdi

Maraton, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başladı. Maratonun startını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi.

"ALTIN KATEGORİ"

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan, Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştiriliyor.

GEÇEN YIL YAPILAMADI

40 bin kişinin koştuğu organizasyonda 15 kilometre koşusu ile 8 kilometre halk koşusu düzenleniyor. Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle koşu yapılamamıştı.

35 BİN DOLAR ÖDÜL

İstanbul Maratonu'nu erkekler ve kadınlarda birinci tamamlayanlara 35'er bin dolar para ödülü verilecek. Maratonda ikinciliği elde edenler 20 bin, üçüncüler de 10 bin dolar ödül alacak. Türk sporcularda ise maratonu birinci bitirenler 30 bin lira, ikinciler 15 bin lira, üçüncüler ise 5 bin lira para ödülünün sahibi olacak.

"2036 OLİMPİYATLARI'NI ALMAK İSTİYORUZ"

Start vermeden önce konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün harika bir gün. İstanbul için, barış için, ülkemizin huzuru için, dünya için, yeşilin korunduğu güzel bir dünya için koşacaksınız. Sizleri İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Hanımefendi ile ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile selamlamaktan büyük onur duyuyoruz. Olimpizm ruhu için koşuyoruz. 2036 Olimpiyatları'nı İstanbul'a almak istiyoruz. Devletimizle, milletimizle, şehrimizle, her bileşenleriyle olimpiyatın bu şehre yakışacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

AA - Spor Haberleri

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