4. Türkiye Kooperatifler Fuarı Açılış Töreni
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

4. Türkiye Kooperatifler Fuarı Açılış Töreni

24.09.2020 14:13 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:16
4. Türkiye Kooperatifler Fuarı Açılış Töreni

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kooperatif hareketlerinin tamamının etkilendiğini belirterek, "Bu dönem başka bir dönem olsa 1,5 milyon esnafın iflas...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kooperatif hareketlerinin tamamının etkilendiğini belirterek, "Bu dönem başka bir dönem olsa 1,5 milyon esnafın iflas etmiş olması gerekirdi. Hepsi devletin vermiş olduğu güçle dimdik ayakta." dedi.

4. Türkiye Kooperatifler Fuarı Açılış Töreni, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla "Birlikte Üretim, Birlikte Büyüme" temasıyla gerçekleştirildi.

Akgül, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de esnaf, zanaatkarlar ile kooperatiflerin herhangi bir olumsuzluktan diğer kesimlerden daha fazla etkilendiğini ifade etti.

Kovid-19 salgınından kooperatif hareketlerinin tamamının etkilendiğine dikkati çeken Akgül, "Bugün 7 aydır siftah edemeyenler var. Bu dönem, başka bir dönem olsa 1,5 milyon esnafın iflas etmiş olması gerekirdi. Hepsi devletin vermiş olduğu güçle dimdik ayakta." diye konuştu.

Akgül, işlerin yavaş yavaş rayına girmeye başladığını belirterek, esnafa verilen kredilerin gününde ödendiği ve takip oranının sıfır olduğu bilgisini verdi.

Kooperatif olarak kapasitelerini yüzde 100 artırdıklarına, dara düşen esnafın yanında bulunduklarına işaret eden Akgül, "Esnafı dimdik ayakta tutacağız. Esnaf ayakta durursa ülke ayakta durur." ifadelerini kullandı.

"Çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz"

Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan da bu zorlu pandemi dönemini birlikte atlatacaklarını belirterek, gerekli tüm önlemleri alarak çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Fuarın 4 gün süreceğini ifade eden Erkan, kooperatiflerin dışında, e-ticaret ve perakende sektörlerinin önde gelen temsilcilerinin de organizasyona katıldığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Halife Hafter Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Hande Erçel Aytaç Ağırlar Jennifer Lopez
Spor Can Bartu Erol Bulut Tamer Tuna Okan Buruk Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Bursa Saldırı Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 4. Türkiye Kooperatifler Fuarı Açılış Töreni - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 14:18:56. #1.14#
title