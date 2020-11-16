4. Türkiye Altın Marka Ödülleri için geri sayım başladı

Tazefile.com'un ana sponsorluğunda bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Türkiye Altın Marka Ödülleri için nefesler tutuldu. 7 Aralık günü Beyaz TV'den canlı yayınlanacak görende ödüller halk oylamasıyla verilecek.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Türkiye Altın Marka Ödülleri, 7 Aralık günü sahiplerini bulacak. Pandemi koşullarına göre organize edilen ödül töreninin sunuculuğunu Şenol İpek ve Berat Aşıcıoğlu üstlendi. 7 Aralık Pazartesi günü Hilton Bomonti Hotel& Conference Center'da düzenlenecek tören, saat 16.00'dan itibaren Beyaz TV'den canlı olarak yayınlanacak.

ÖDÜLLER HALK OYLAMASIYLA

Bu yıl dördüncü kez gerçekleşen Altın Marka Ödülleri'nde kazananlar, daha önceki organizasyonlarda olduğu gibi yine halk oylamasıyla gerçekleşecek. Her IP'den tek bir oyun geçerli olacağı sistem üzerinden oy vermek isteyen katılımcılar ankete, 26 Kasım'a kadar www.turkiyealtinmarka.com adresinden ulaşabilecek.

"ÇOK ÇALIŞTIK"

Türkiye Altın Marka Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, "Tören pandemi koşullarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek. Ekonomi ve iş dünyasının en önemli isimleri yine Altın Marka Ödülleri'nde buluşacak. Ekip olarak çok çalıştık. Heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

Nedim Delibaş

"ANA TEMA: DİJİTAL DÜNYANIN EKONOMİYE YANSIMALARI"

Türkiye Altın Marka Ödülleri'nin bu yılki ana temasının pandemi süreci sonrasından ortaya çıkan dijital dünyanın ekonomiye yansımaları olduğuna dikkat çeken Delibaş, "Pandemi sonrası özellikle dijital dünyada ekonomin önemi daha da arttı. Dijital dünyadan alışveriş arttı. İnsanlar için online alışveriş daha güvenli hale geldi. Bu yüzden biz de temamızı bunun üzerinden yola çıkarak dijital dünyanın ekonomiye yansımaları olarak belirledik. Aday seçimlerimiz de tertip komitemiz tarafından bu kriterler üzerinde belirlendi" şeklinde konuştu.

"YİNE ÇOK KONUŞULACAK"

Öte yandan tazefile.com Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gök de böylesi büyük bir organizasyonda ana sponsor olarak yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gök, "Türkiye Altın Marka Ödülleri, hakikaten bir marka oldu. Türkiye şu an nefesini tuttu, bu ödül törenini bekliyor. Yine çok konuşulacak bir organizsyon olacağından şüphemiz yok" dedi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

İş dünyasının bu törende buluşacağına işaret eden Gök, "Çok büyük bir organizasyon. Burada ana sponsor olarak yer almaktan dolayı tabii ki çok mutluyuz. Nedim Bey ve ekibi çok çalıştı. Şimdiden emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"BİR TÜRKİYE MARKASI OLDUK"

Bir Mersin markası olarak yola çıktıklarını ifade eden Gök, "Dijital dünyanın önemini anladık. Ona göre yatırımımızı yaptık. Bir Mersin markası olarak çıktığımız bu yolda şimdi bir Türkiye markası olduk. Pandemi, insanları dijital dünyaya yönlendirdi. Vatandaş artık alışverişini daha güvenli olduğu için online yapıyor. Biz de en iyi hizmeti verebilmek adına böyle bir yatırım yaptık" dedi.