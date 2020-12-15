4 saatlik mesafeyi 2 saate indirecek Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamı yarın hizmete giriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

4 saatlik mesafeyi 2 saate indirecek Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamı yarın hizmete giriyor

15.12.2020 15:30 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla birinci ve üçüncü kesimleri 4 Eylül'de törenle açılan Ankara-Niğde Otoyolu'nun, 113 kilometrelik otoyol ve 39 kilometrelik bağlantı yollarından oluşan ikinci kesimi de yarın devreye alınarak, projenin tamamı hizmet vermeye başlayacak. Böylece 4 saat 14 dakikalık yol 2 saat 22 dakikaya inecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılımının beklendiği Ankara-Niğde Otoyolu ikinci kesiminin açılışının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Edirne'den Şanlıurfa'ya uzanan otoyol aksında önemli bir görev üstlenecek Ankara-Niğde Otoyolu'nun 113 kilometre otoyol ve 39 kilometre bağlantı yoluyla toplam 152 kilometrelik ikinci kesimindeki çalışmalar tamamlandı. Yolun, Ankara-Acıkuyu Kavşağı arasında kalan 119 kilometrelik ilk kesimi ile Alayhan ve Gölcük kavşakları arasındaki 59 kilometrelik üçüncü kesimi 4 Eylül'de düzenlenen törenle hizmete açılmıştı.

TOPLAM 330 KİLOMETRE

Edirne'den başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu'ya kadar uzanan otoyolun kesintisiz sağlanmasında önem arz eden ve 275 kilometre ana gövde, 55 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 kilometre uzunluğunda olan Ankara-Niğde Otoyolu, uluslararası erişimin yanı sıra ticari ve turistik ulaşımı da kesintisiz hale getirecek.

4 SAATLİK YOL 2 SAATE İNECEK

Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen otoyolla, yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu ve karbon emisyonunda 318 milyon 240 bin kilogram azalma sağlanacak. Güvenli seyahat imkanıyla 4 saat 14 dakikalık mesafeyi 2 saat 22 dakikaya indirecek Ankara-Niğde Otoyolu, böylece bölge sanayisinin gelişmesine de katkı verecek.

Otoyol, 1985 yılında Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen Göreme Milli Parkı, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Karlık Kilisesi, Aziz Theodore Kilisesi, Karain Güvercinlikleri ve Soğanlı Arkeolojik Alanı gibi turizm merkezlerine de ulaşımı kolaylaştıracak.

4 saatlik mesafeyi 2 saate indirecek Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamı yarın hizmete giriyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hakan Taşıyan Defne Samyeli Birkan Sokullu
Spor Sergen Yalçın Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız S 400 Çocuk Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 4 saatlik mesafeyi 2 saate indirecek Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamı yarın hizmete giriyor | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 15:53:54. #1.15#
title