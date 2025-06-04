4 HAZİRAN 2025 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, son durum ne? Altın tekrar düşecek mi?

4 Haziran 2025 Çarşamba günü itibarıyla altın piyasasında dalgalı bir seyir hakim. Küresel ölçekte yaşanan son gelişmeler, özellikle de ABD ile Çin arasındaki ticaret temaslarından gelen pozitif sinyaller ile Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes umutlarının artması, yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde değişikliğe neden oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle, altına olan ilgi zayıflarken fiyatlarda düşüş gözlemlendi. Peki, 4 Haziran 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 4 Haziran Çarşamba gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 14:42 itibariyle yüzde -0,23 azalarak 4211,09'dan işlem görüyor.

Bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 14:42 itibariyle yüzde -0,07 değer kaybederek 6816,19'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 14:42 itibariyle yüzde -0,07 azalarak 13632,38'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 14:42 itibariyle yüzde -0,07 azalarak 27222,69'dan işlem görüyor.

Altında son dakika

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 14:42 itibariyle yüzde -0,14 değer kaybederek 3348,91'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4190 liradan alınırken 4239 liradan satılıyor.