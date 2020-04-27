4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONA ERDİ
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4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONA ERDİ

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısından itibaren sona erdi.

27.04.2020 01:07 | Son Güncelleme: 27.04.2020 01:11
4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONA ERDİ

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısından itibaren sona erdi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararla 22 Nisan Çarşamba gecesi 24.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı başladı. 4 gün boyunca devam eden yasak, 26 Nisan Pazar gecesi 00.00'da sona erdi. Araçlarına binen vatandaşlar trafiğe çıkmaya başladı. D-100 Perpa metrobüs durağı mevkiinde araç yoğunluğu görüntülendi.

"EVDE KALIYORUZ. HAYATA DESTEK VERİYORUZ"

Yasağın sona ermesiyle birlikte birçok vatandaş alışveriş yapmak için marketlere koştu. Marketlerde vatandaşların sosyal mesafeye uygun sıra beklediği dikkatlerden kaçmadı. Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesinde markete giden bir vatandaş, "Yasak bitti. Oh be özgürlük gibisi yok valla. Üstümde maske yok. Markete sigara almaya geldim. Napalım sigarayı mecbur alacağız. Dur bir dakika şu maskeyi takayım ki sonra bize kızmasınlar.'diye konuşurken, ihtiyaçlarını almaya gelen bir vatandaş ise 'Şuan yasak bitti. Evde çok sıkıldım.dışarıya çıktım. Market gece yarısı açık olduğu için ihtiyaçlarımı alıp tekrar eve gideceğim. Evde kalıyoruz. Hayata destek veriyoruz.' diye konuştu. Bir başka vatandaşsa, "Çok mutluyuz. İnşallah bu koronada biran evvel başımızdan gider." dedi.

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONA ERDİ

Kaynak: DHA

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