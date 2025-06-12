4-D kamu çalışanı zammı ne kadar olacak? İşçi maaşlarına zam gelecek mi, zam oranı belli oldu mu?

4-D kamu çalışanı zammı ne kadar olacak? İşçi maaşlarına zam gelecek mi, zam oranı belli oldu mu?
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4-D kamu çalışanı zammı ne kadar olacak? 2025 yılına girilmesiyle birlikte, kamu sektöründe taşerondan kadroya geçen işçileri ilgilendiren bu soru gündemdeki yerini koruyor. Toplamda yaklaşık 600 bin kişiyi ilgilendiren maaş zammı için meraklı bekleyiş sürerken, 4-D kamu çalışanı zammı ne kadar olacak? sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor.

Sendikalar tarafından hükümete sunulan tekliflerin ardından gözler resmi açıklamalara çevrildi. Zam süreci Kurban Bayramı sonrasına bırakıldı. Dolayısıyla 4-D kamu çalışanı zammı ne kadar olacak? sorusu, kısa süre içinde kesin cevabına kavuşacak. Peki, 4-D kamu çalışanı zammı ne kadar olacak? İşçi maaşlarına zam gelecek mi, zam oranı belli oldu mu? İşte detaylar...

4-D KAMU ÇALIŞANI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ilk zam teklifinin Kurban Bayramı sonrasında sunulacağını kaydetmişti. Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada "24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken. Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz" ifadelerini kullanmıştı.

4-D kamu çalışanı zammı ne kadar olacak? İşçi maaşlarına zam gelecek mi, zam oranı belli oldu mu?

EN DÜŞÜK BİN 800 LİRA OLMASINI İSTİYORLAR

İşçiler, günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesini talep ederken ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması talep edilmişti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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