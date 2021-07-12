Tarihi buluşma! 4 büyüklerin başkanları canlı yayında futbolun sorunlarını masaya yatıracak
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Tarihi buluşma! 4 büyüklerin başkanları canlı yayında futbolun sorunlarını masaya yatıracak

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Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki gerilimli toplantı sonrası başkanlar televizyona çıkarak açıklama yapacak. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 14 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21:00'de Habertürk TV'de özel yayına katılacak.

Kulüpler Birliği'nde düzenlenen başkanlık seçiminin ardından, Türkiye Futbol Federasyonu'nu hedef alan ortak bir bildiri yayınlandı. Süper Lig'deki bir kulüp hariç 19 kulübün imzaladığı bildiride "Taleplerimiz kabul edilmezse maçlara çıkmayız" denilmişti. 1- TFF ile yayıncı kuruluş arasındaki ciddiyetten uzak ilişkiden ötürü sözleşme tadil ediliyor ve kulüpler zarar görüyor.2- MHK, Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'nun atama ve işleyişi.3- Yabancı oyuncu sayısında kulüplerin taleplerinin göz ardı edilmesi.4- Kulüp Lisans Talimatı kriterlerinin ülkemiz gerçekleri dışında kalması.

"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Aytemiz Alanyaspor dışında kalan 19 kulübün başkan ya da temsilcilerinin katıldığı ve hepsinin imzaladığı birlik açıklamasının ilk halinin daha sert olduğu ve başta Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, "Çok sert... Kabul edilebilir bir açıklama olmamış. Bu metni tartışıp yeniden hazırlayalım" dedikleri, bunun sonucunda da metnin kamuoyuyla açıklanan son halini aldığı ortaya çıktı.

Asıl önemlisi, sert bulunan ilk metnin, başkanların çoğu tarafından okunmadan imzalandığı, Çebi'nin, "Şimdi hepimizin imzaladığı metni okuyorum" demesiyle ortaya çıktığı öğrenildi.

4 büyüklerin başkanı çarşamba günü canlı yayına çıkıyor

TOPLUCA PROTESTO

Değiştirilen ilk açıklamada, ligden çekilme, yayıncı kuruluşun teminat mektubunun bozdurulması ve mali genel kurulu topluca protesto etmek gibi maddeler yer aldı.

Çebi'nin metni okumasıyla birlikte, Gümüşdağ'ın, "Bu metin çok ağır olmuş. Ben birçok evrak geldi. Bunları imzaladım. Okumamıştım" demesi üzerine başta Ahmet Ağaoğlu olmak üzere, Konya, Ç.Rize ve Giresunspor temsilcileri de benzer reaksiyon gösterdi.

Bunun üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Arkadaşlar niye imzalamıyorsunuz? Ben okudum da imzaladım. Siz önünüze gelen evrakları okumadan mı imzalıyorsunuz?" diye reaksiyon gösterdiği belirtildi.

Galatasaray'ın yeni Başkanı Burak Elmas'ın ise, "Bu belge imzalanmadığı takdirde biz Kulüpler Birliği'nden çekileceğiz, bir daha Galatasaray olarak toplantılara katılmayacağız" dediği öğrenildi.

Burak Elmas, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki toplantıyla ilgili Hürriyet'ten Mehmet Arslan'a konuştu: "Ben o toplantıda Türk futbolunun uzun süredir çözülememiş 5-6 sorunun olduğunu bu sorunların halledilmesinin mecburiyet olduğunu söyledim. 'Bu 5-6 sorunu bildiriye yazalım, bunlar çözülmez ise maça çıkmama dahil tüm seçenekleri uygulamaya hazır olduğumuzu söyleyelim, ondan sonra altına üstüne istiyorsanız, 'sevgiler' yazın ben imzalarım' dedim. Çünkü bizim şahıslarla problemiz yok." dedi.

"KULÜPER BİRLİĞİ'NİN ANLAMI KALMAZ"

Burak Elmas, "Temel sorunların çözümüne ihtiyacımız var. 'Bu temel sorunların çözümüne katkı sağlamayacaksak, bunları dile getirmeyeceksek, burada toplanmanın anlamı yok' dedim. 'Eğer buradan bugün bu sorunlarla alakalı bir duruş çıkmaz ise bir daha buraya katılmayız çünkü Kulüpler Birliği'nin bir anlamı kalmaz' dedim. Ayrıca TFF'nin bizim adımıza futbolu yönetmekle yükümlü olduğunu ve futbolun gerçek patronunun kulüpler olduğunu belirttim." ifadelerini kullandı.

Tüm bu gelişmeler üzerine Hilton Oteli'ndeki toplantıda, metnin tartışmaya açıldığı, bazı maddelerin yumuşatıldığı, "genel kurula katılmayalım" boykotu maddesi ise, bazı başkanların, "Orası bizim en üst organımız... Bu tür sorunları orada tartışmalıyız. Toplu protesto yaparsak kendimizle çelişiriz, gidelim ama çoğunluk bizde olduğuna göre kongreyi açmayalım" diyerek itiraz ettikleri ve bu maddenin kaldırıldığı vurgulandı.

Öte yandan bazı başkanların hazirun cetveli, bazı başkanların da Kulüpler Birliği Vakfı başkanlık seçimiyle ilgili evrakı diye okumadan imzaladıkları değiştirilen ilk metnin, Ali Koç, Ahmet Nur Çebi, Burak Elmas, Fatih Saraç ve Süleyman Hurma'nın bir araya gelerek toplantı öncesinde hazırladıkları öğrenildi.

Tarihi buluşma! 4 büyüklerin başkanları canlı yayında futbolun sorunlarını masaya yatıracak
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