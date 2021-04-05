4 büyükler, takımından ayrılacak 'Türk Müller' lakaplı gurbetçi futbolcu için savaşa tutuştu

Almanya'da Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kenan Karaman'ın takımıyla yeni sözleşme imzalamayacağı ve kulüpten ayrılacağı iddia edildi. Düsseldorf'un 27 yaşındaki futbolcunun yerine Darmstadt'ta forma giyen bir başka gurbetçi futbolcu Serdar Dursun'u transfer edeceği belirtildi. Kenan ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ilgileniyor.

Alman basınında yer alan habere göre, milli futbolcu Kenan Karaman ile Fortuna Düsseldorf'un yolları sezon sonunda ayrılıyor. 27 yaşındaki golcü futbolcunun Alman ekibiyle yeni sözleşme imzalamayacağı iddia edildi. Ayrıca, Düsseldorf'un Kenan'ın yerine Darmstadt'ta forma giyen bir başka gurbetçi futbolcu Serdar Dursun'u transfer edeceği belirtildi.

TÜM DEVLER PEŞİNDE

2018 yılında Hannover'den Fortuna Düsseldorf'a transfer olan Kenan Karaman, bu sezon Bundesliga 2'de çıktığı 24 maçta 7 kez rakip ağları sarsmayı başardı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan golcü futbolcu, Galatasaray , Trabzonspor ve Fenerbahçe 'nin gündeminde yer alıyor. Kenan Karaman son olarak milli takım kampında koronavirüse yakalanmıştı.

'TÜRK MÜLLER' DİYORLAR

Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş'in prensi olan Karaman, takımın hücumdaki baskısını sağlayan oyuncu oldu. Ayrıca Karaman, forvet, sağ ve sol kenar, on numarada da oynayabiliyor. Sosyal medyada birçok taraftar onun için 'Türk Müller' diyor.